Bolsonaro'nun Amazon politikalarına karşı açık mektup: Bu soykırımdır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını hafife alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun politikaları nedeniyle Amazon yerlileri için duyulan endişe büyüyor. Yerlilerin salgından korunmaması halinde Kovid-19 nedeniyle "soykırım" tehdidi altında kalacağı uyarısında bulunan bir açık mektup yayımlandı. Mektuba aralarında yazar Mario Vargas Llosa, mimar Norman Foster ve çok sayıda Hollywood ünlüsünün bulunduğu çok sayıda isim imza attı.

Gazete Duvar'ın haberine göre yaklaşık 40 yıldır yerlileri fotoğraflayan Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado’nun kaleme aldığı açık mektupta, “Beş asır önce, bu etnik grupların büyük bir kısmı Avrupalı sömürgecilerin getirdiği hastalıklarla yok oldu. Şimdi bu yeni afet Brezilya’da hızla yayılırken, onlar tamamen yok olabilir çünkü Kovid-19’la savaşacak araçlara sahip değiller” denildi.

"SOYKIRIMIN EŞİĞİNDEYİZ OLACAK"

Salgado, “Bir soykırımın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bolsonaro yönetiminin yerlileri korumak bir yana Amazon’da yasa dışı faaliyetleri desteklemesine tepki gösteren Salgado, Ruanda’daki soykırıma atıfta bulunarak 300 bin Amazon yerlisinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti:

“Ruanda’da şiddet içeren bir soykırıma, insanların fiziksel olarak öldürüldüğü bir saldırıya tanıklık ettik. Brezilya’da yaşanacak şey de, yerlilerin ölümü olacak. Eğer bir toplumun tamamını ya da bir kısmını ortadan kaldıracağını bildiğiniz bir durumu destekler ya da teşvik ederseniz, bunun anlamı soykırımdır. Bu soykırımdır çünkü bunun olacağını biliyoruz, korona virüsünün girişini kolaylaştırıyoruz ve bu nedenle yerlilerin ölmesine izin verilmiş oluyor.”

‘BULAŞTIRABİLECEK KİŞİLERİ UZAK TUTUN’

Mektupta, yasa dışı altın madencileri ile kerestecilerin hastalık bulaştırmamaları için yerli topluluklarından uzak tutulması adına yetkilere çağrı yapıldı.

Bolsonaro hükümetinin yerlileri hedef alan diğer politikalarının da eleştirildiği metinde, “Yerliler böylesine bir saldırı altında hiç kalmamıştı. Hükümetin, onların bölgelerine en ufak bir saygısı yok” denildi.

Mektupta, Bolsonaro’nun yerli bölgelerinden bütçe kesintisi yaptığı, Amazon’daki yasa dışı faaliyetleri hedef alan çevre yetkililerinin görevden alındığı da hatırlatıldı.

İMZACILAR

Uluslararası bir sanatçı, bilim insanı ve entelektüeller koalisyonunun desteğini alan mektubun bazı imzacıları şöyle: Mario Vargas Llosa, David Hockney, Ai Weiwei, Norman Foster, Paul McCartney, Madonna, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Meryl Streep, Gisele Bündchen, Naomi Campbell… (DIŞ HABERLER)

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