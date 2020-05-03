03 Mayıs 2020 19:09
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 397'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 126 bin 45'e, can kaybı 3 bin 397'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının 3 Mayıs 2020 Kovid-19 verileri.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 24 bin 1 test yapıldı,
- 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 61 kişi hayatını kaybetti,
- 4 bin 892 kişi iyileşti.
Öte yandan
- Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 36,
- Toplam vaka sayısı 126 bin 45,
- Toplam can kaybı 3 bin 397,
- Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1424,
- Toplam entübe hasta sayısı 766,
- Toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 3258 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (3 Mayıs)
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