03 Mayıs 2020 17:51

Bakanlıktan, Ölüdeniz ve Kayaköy’e jeotermal kuyusu açılması karşı olumsuz görüş

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin: Kayaköy ve Ölüdeniz'e jeotermal sondaj kuyusu açılmasına dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyu baskısıyla olumsuz görüş bildirdi.

Ölüdeniz'in havadan görünüşü

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • ÇEVRE
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    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “30 Mart 2020’de ÇED yapım süreci başlayan, Fethiye Kayaköy ve Ölüdeniz Mahalleleri sınırlarında bulunan jeotermal sondaj kuyusu açılmasına dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre mücadelesinin ve duyarlı kamuoyunun baskısıyla olumsuz görüş bildirdi” dedi.

    Girgin “Bugün, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile yaptığım görüşmede, Birpınar’ın "Muğla Valiliğinin arama ruhsatını vermesiyle ÇED sürecinin başladığını, İl Müdürlüğü’nün Bakanlıktan görüş sorduğunu ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda olumsuz sonuç verdik” dediğini belirtti.  Girgin sözlerine şöyle devam etti; "Bu kararın bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, bu kazanım Muğla halkına aittir”. 

    Bölgede mücadele eden çevreci yurttaşların ve demokratik kitle örgütlerinin ve yerel yönetimin çok önemli bir mücadele verdiğini belirten Girgin, “Bizler de bu süreçte doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Gülizar Biçer Karaca ile irtibatlı bir şekilde, doğamıza sahip çıkmak için elimizden geleni yaptık” dedi. 

    Girgin açıklamalarını şöyle sürdürdü: 

    “Türkiye’nin çevre sorunları ile ilgili en temel açmazı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyetlerinin ekonomik büyüme hedeflerinin etkisi ve gölgesinde kalmasıdır. Türkiye’nin giderek artan çevresel baskılarla başa çıkabilmesi için sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyümeye geçmesi elzemdir. 

    1993 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilen 55.000’i aşkın ÇED’in sadece yüzde 1.5’i, ÇED gerektirecek bir kararla sonuçlanmıştır. Yine aynı dönemde hazırlanan 4.500 ÇED’in sadece yüzde 1’i olumsuz bir kararla sonuçlanmıştır. 

    Çevreyi ve insan sağlığını önemsemeyen vahşi büyüme politikaları ile mücadele etmeliyiz... Unutmayın bu virüs de bu politikalar sonucu ortaya çıktı. Çin de doğanın ortasına kurulan yabani hayvan pazarında doğdu virüs. O bölgeler ormansızlaştırılıp kontrolsüz üretime açılmasaydı bu salgını yaşamazdık.” 

    NE OLMUŞTU? 

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca; 2.182,5 hektarlık alan “Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynaklar Arama Faaliyeti” adı altında ihale ile edilmiş, ihaleyi alan yatırımcıya izin ve ruhsatlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca verilmişti. Yatırımcının söz konusu faaliyete başlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na vermiş olduğu proje tanıtım dosyası, ilgili bakanlıkça uygun görülerek ÇED yapım süreci 30.03.2020 tarihinde başlatılmıştı. 

    Bölgede Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği, Fethiye Kent Konseyi, CHP ilçe örgütü ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ihaleye tepki göstermiş, konu 27 Nisan tarihinde yazılı bir soru önergesi ile Meclis'e taşınmıştı. 

    Bakanlığın cuma günü aldığı kararın açıklamasında “Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetin, mutlak koruma gerektiren "hassas zon" tanımlı alanda kalması, mevcut flora, fauna, ekosistem ile endemik bitkilerin bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından uygun mütalaa edilmemektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

    Ölüdeniz ve Kayaköy’e jeotermal kuyusu açılmasına karşı imza kampanyası

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