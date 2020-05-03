03 Mayıs 2020 17:55
Ferhat Tunç'un "Ağıtlarla Dersim Özel" programı bu akşam 21.00'de sosyal medyada
Sanatçı Ferhat Tunç, bu akşam 21.00'de Dersim Özel Programıyla sosyal medyada olacak yine.
Ferhat Tunç'un program kaydından ekran görüntüsü.
Sanatçı Ferhat Tunç, 4 Mayıs Dersim Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı programı, Türkiye saatiyle 21.00'de YouTube kanalı üzerinden yayınlayacak.
Sosyal medya hesapları üzerinden her hafta program yapmaya başlayan Tunç, bu kez Dersim için ağıtlar seslendirecek. Programda katliam tarihinden yaşanmışlıklar ve ağıtların hikayeleri anlatılacak.
Tunç, programının çekimlerini sürgünde yaşadığı Almanya'da yapıyor. Program bugün saat 21.00'de sanatçının YouTube kanalında yayınlanacak.
https://youtube.com/ferhattuncofficial
(KÜLTÜR SERVİSİ)
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