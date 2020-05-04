04 Mayıs 2020 04:35

Yeni bir düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır

"Hayatın yeniden kurulması için gerekli bilinç, tutum ve sınıf tavrı ile hareket etmezsek her şey belki de eskisinden daha kötü olacaktır."

Fotoğraf: Birleşik Metal-İş

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Engin KULU
    Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Yöneticisi

    2020 1 Mayıs’ını Kovid-19 salgını, onun toplumsal ve ekonomik etkisi (Ya da baskısı diyelim) altında kutladık. 1 Mayıs’a kadar gelen sürece baktığımızda, ülkemizi de derinden etkileyen bu salgın, dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne milyonlarca işçinin işini kaybetmesine yol açtı.

    Salgından zengini, yoksulu herkes aynı mı etkilendi peki? Dünyada ve ülkemizde salgına karşı yapılanlar işsizlerin, yoksulların ve işçilerin verdiği mücadeleyle zenginlerin ve egemenlerin mücadelesinin aynı olmadığını yaşayarak gösterdi. Böyle bir süreçte insanlar açlık ve işsizlik tehdidi altında yaşam mücadelesi içerisindeyken, evde kal çağrısı yapmak ama hiçbir ihtiyacı ve gelir kaybını karşılamamak nasıl bir ahlakın, vicdansızlığın ürünüdür? Salgınla mücadele deyip işçileri salgına rağmen zorunlu olarak fabrikalarda çalıştırmak, işçileri salgına karşı alınan önlemlerin tümünün dışında tutmak yaşananların arkasındaki mantığı ortaya koyuyor aslında.

    Yıllardır üreten, çalışan, kazandıran tüm bu toplum, emekçiler salgın karşısında kimler tarafından çaresiz bırakılmışlardır? Devlet ve patronlar tarafından. Yıllarca vergi ödeyen bu insanlar şimdi sağlık hizmeti alamıyor. Yıllardır para kazandırdıkları patronlar karşısında işsizlik ve açlıkla korkutulup güvencesiz bırakılıyor. Yıllardır emekçilerin işçilerin birikimleri üzerinden oluşturulan fonlar bugün devlet tarafından patronların hizmetine sunulmuş durumda. İşte bu sistemin devamı için her türlü baskı ve uygulamayı gerçekleştiriyorlar. Yıllardır uyguladıkları politikalar sonucu sosyal hakları, sağlık ve eğitimi kamusal hizmet olmaktan çıkaran onlar değil mi?

    YAŞANANLARI UNUTMAMALIYIZ

    Şimdi de salgın sonrası için “Ölen ölür kalan sağlarla yolla devam” diyorlar. Yine kemer sıkması gerekenler, ellerini taşın altına koyması gerekenler olarak biz işçilere utanmadan sesleniyor, hesap numaraları vererek bağış istiyorlar. Ülkeyi yönetenler bir yandan da “beka” söylemine sarılıp, bu bağış kampanyasını zafer gibi sunuyorlar. Tüm bu gördüklerimizi, yaşadıklarımızı salgın süreci sonrasını değerlendirmek ve görmek için hafızamıza yazmamız gerekiyor. İlerisi için mücadele etmenin temel şartı budur. Yoksa geçmişte olan her şey ileride daha kötü olarak karşımıza çıkacak.

    Bu süreci bilince ve ileriye taşıyacak olan örgütlü kesimlerdir. Ama yıllardır saldırı altında olan işçiler, halk, toplum örgütsüzleşmiş durumda. Sendikalar işlevsiz hale gelmiş, esnek çalışma, özelleştirme, taşeronlaşma ile işçi örgütleri zayıflatılmış. Hepimiz şimdi karanlık bir süreç yaşıyoruz. Belki birçok şeye cevap veremiyoruz, bu ortamda egemen sistemin bunlardan faydalanması ve olanakları daha fazla gözüküyor.

    Bu karanlık ve zor süreçte DİSK “Yeni bir toplumsal düzen kurma zamanı” diye kriz ve salgın sürecine ilişkin açık ve sürekli bir çalışma yürütmeye çalışıyor. Baskı altında yeni araçlar olanaklar yaratmaya çalışırken, 1 Mayıs sürecinde bunu bilince çıkarma, örgütlü bir hale dönüştürme çabalarını demokrasi güçleri ile birlikte yaygın kullandı.

    İŞÇİ ÇIKIŞ YOLU BULUYOR

    Salgın süreci aslında bir şeyi daha gösterdi bizlere. Her durumda işçiler bir çıkış yolu bulup kendini hissettirmektedir. Salgın sürecinde 1 Mayıs’ı işyerlerine taşıyarak anlamlı bir şekilde bayramını kutlamış, taleplerini bulundukları her yerde, tezgah başında, akşam balkonunda duyurmuştur. Her dönem alan tartışması üzerinden yapılan 1 Mayıs’lardan daha anlamlı olmuştur. Sadece belli bir saatte alanda buluşup dağılmak yerine işyerlerinde birçok fabrikada üretimi durdurarak taleplerini dillendirip, saygı duruşlarını yapıp, bildirilerini okuyup, marşlarını çalarak kutladılar. Gece balkonlarda 1 Mayıs Marşı’nı söyleyerek mahallesinde sokağında kendi mitingini gerçekleştirdiler. Bu da işçi sınıfı mücadelesinde yeni bir mücadelenin ürünü ve olanağını yarattı düşüncesindeyiz.

    Değerli arkadaşlar bu mücadeleyi göstermek olanakları yaratmak gerçekten çok güzel ama esas mesele bu süreci genişleterek devam ettirmekte. Yani yeni bir toplumsal düzen için özgürlük ve refah talepleri ile hayatın yeniden kurulması için gerekli bilinç, tutum ve sınıf tavrı ile hareket etmezsek her şey belki de eskisinden daha kötü olacaktır.

    Bu süreci işyerlerinde bilince çıkarmamız gerekiyor, bunun için ileri işçilere büyük görev düşüyor. Bu belanın atlatılması yeni bir toplumsal düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için mücadele eden herkesi buradan selamlıyoruz.

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