CHP'li Aykut Erdoğdu: Pandemi sonrası işsizlik ve yoksulluk büyük seviyelerde olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu pandemi sonrasında yaşanacak işsizlik ve yoksulluğun büyük seviyelerde olacağını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırdığı yazlık kışlık saraylarının maliyeti ile fabrikalar kurulabileceğini söyledi. Erdoğdu, “Bütün bunları toplasanız, masraflarıyla birlikte en azından 5 milyar dolar eder. Bu parayla 1 milyon dolar sermayeli 5 bin tane fabrika kurabilirsiniz. Bu 5 bin fabrikanın her birinde 100 işçi çalışsa 500 bin kişiyi istihdam edersiniz. Bunların ortalama 4 kişilik aile olduklarını düşünürsek 2 milyon kişinin hayatı kurtulurdu” dedi.

CHP’li Erdoğdu pademi sürecini iktidarın yönetemediğini belirtek şöyle dedi: “Bu durum ülkenin kaderi değil, yöneticilerin tercihi. Çünkü yöneticiler kendilerinin ve yakınlarının kişisel servetlerinin artmasının yolu olarak ülkeyi dışa kapatıp, şeffaflığı azaltmak, yargısını ve hukukun üstünlüğünü bozmak zorundalar. Demokratik ve hukukun üstün olduğu, kuvvetler ayrılığının tam sağlandığı bir ülke olursa, kendilerini ve yandaşlarını zengin etmeleri mümkün değil. Dünyaya bakın hangi ülkede otokrasi varsa, tek adam yönetimi var ama hukukun üstünlüğü yoksa o ülkeler fakirdir, yoksuldur. Hangi ülkede demokrasi ve yargı bağımsızlığı varsa, hukukun üstünlüğü ile şeffaflık varsa ve yöneticileri hesap veriyorsa orada zenginlik vardır.”

KİŞİSEL RAHATLIKLARI UĞRUNA MİLYONLARI FAKİR BIRAKTILAR

CHP’li Erdoğdu, Türkiye gibi muhteşem bir coğrafyası olan, turizm potansiyeli yüksek, dünyanın iktisadi, siyasi ve askeri olarak tam geçiş noktasında ve bereketli toprakları olan bir ülkenin fakir kalabilmesi için, “Yöneticilerinin halkını satmış olması gerektiği” ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

“Yöneticinin halkını satması şudur: kişisel servetleri, şehvetleri, şöhretleri, rahatlıkları, ihtirasları uğruna o ülkenin milyonlarca insanını fakir bırakmak. Bu ülke demokrasisi tam olan bir ülke olsaydı, Cumhurbaşkanı’nın yazlık, kışlık, uçan, yüzen sarayları, Ahlat sarayları olmazdı. Bütün bunları toplasanız, masraflarıyla birlikte en azından 5 milyar dolar eder. Bu 5 milyar doları bu kadar verimsiz, bir kişinin ve ailesi ile yakınları için harcamazsanız, bu parayla 1 milyon dolar sermayeli 5 bin tane fabrika kurabilirsiniz. Bu 5 bin fabrikanın her birinde 100 işçi çalışsa 500 bin kişiyi istihdam edersiniz. Bunların ortalama 4 kişilik aile olduklarını düşünürsek 2 milyon kişinin hayatı kurtulurdu”

MİSYONLARINI TAMAMLADILAR

İktidarın yanlış politikaları sonucu ülkenin korkunç borçlu bir ülke haline geldiğini, pandemi sonrası Türkiye’yi büyük bir işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunların beklediğini anlatan Erdoğdu, sırf AKP yönetimde olduğu için, Türkiye’nin umutsuz bir döneme girdiğini söyledi. Erdoğdu, “Oysaki saygın, basiretli, yolsuzluklara bulaşmamış ve şeffaflıktan yana bir iktidar olsaydı, bugün dünyanın her tarafından nakit fışkırırken, bize sonsuz ucuz kaynaklar gelir, bunlar da verimli alanlara yansıtılabilirdi. Biz de bu salgını bu kadar çaresiz, maske bile bulamayıp IBAN’la para toplamaya çalışarak geçirmek zorunda kalmazdık” dedi. (HABER MERKEZİ)