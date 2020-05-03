233 firmaya "yanıltıcı reklam" cezası kesildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulunun son 5 yıl içinde, indirimli satışlara ilişkin reklam mevzuatına aykırı hareket ettiği tespit edilen 233 firmaya reklam durdurma ve para cezası uyguladığını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genellikle indirimli satış dönemlerinde artış gösteren ‘yanıltıcı reklam’ sorununu, Ticaret Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Pekcan, Gürer’in önergesini yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, firmaların kampanya dönemlerinde tüketicileri reklamlarla yanıltması sorununu, TBMM gündemine taşıdı.

KAMPANYA DÖNEMLERİNDE İÇERİK KONTROLÜ YAPILIYOR MU?

Süper indirimli ve kampanyalı ürünlerin içeriklerinin, bu ürünlerle ilgili yapılan reklamlara uymadığı yönünde genel bir kanı oluştuğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu ürünlerin içeriği kampanya dönemlerinde kontrol edilmekte midir, edilmekteyse inceleme yapılan ürün adeti ne kadardır? Son beş yılda, indirim zamanında yapılan denetimler sonucunda kaç ürün ve firmada sorun tespit edilmiştir? Bu marka ve firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN DENETİMİ…

Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerde satılan ürünlere ilişkin kalite denetiminin, bahse konu ürünün mahiyetine göre ilgili bakanlıklarca yapıldığını belirtti. Ticaret Bakanlığının yetkili olduğu ürün gruplarında kırtasiye, oyuncak gibi ürünler olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, güvensiz ürünlerin denetimlerinin yapıldığını vurguladı.

ŞİKAYET YOKSA DENETİM DE YOK!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kampanya dönemlerine ilişkin özel bir denetim yapılmadığını ancak, tüketici şikayetlerinin arttığı dönemlerde fiyat etiketi denetimlerinin yapılması için il müdürlüklerinin görevlendirildiğini söyledi.

5 YILDA 233 FİRMA

Reklam Kurulunca yapılan incelemede son 5 yıl içinde 233 firmaya indirimli satışlara ilişkin reklam mevzuatı hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle tüketiciyi yanıltıcı reklamları durdurma cezası verildiğini açıklayan Bakan Pekcan, bu firmalara ayrıca 6502 sayılı Kanun’un 77/12’inci maddesinde öngörülen idari para cezalarının uygulandığını da sözlerine ekledi.

GÜRER: TÜKETİCİLER YANILTILDIKLARININ BİLE FARKINA VARAMIYOR

Çok sayıda tüketicinin farklı reklamlarla yanıltıldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hatta bazı tüketicilerin ürünlerin cinslerine göre yanıltıldıklarının farkına bile varamamaktadır. O nedenle ilgili bakanlıkların sadece şikayet zamanlarında değil, genel olarak ürünlerin reklam ve içerik açısından denetimini sağlamalıdır. Bu konuda varsa denetim ve personel açığı mutlaka giderilmelidir” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)