Mevsimlik işçiler hafta sonu da ter döktü

Cemil SEVAL

Manisa'da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tarım işçileri, hafta sonu da çalışmaya ara vermedi. Günde 70 ile 110 lira arasında para kazanan mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda ter döktü.

25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk defa domates ektiğini anlatan Murat Baskak “Biz tarlalarda çalışıyoruz ancak mevsimlik tarım işçilerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Onların çabasıyla üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şanlıurfa Viranşehir'den Manisa'ya gelen, Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Sinan Doğan (21), “Burada çalışıp kazandığım parayı önce ailemin geçimini sağlayıp ardından da eğitim ihtiyaçlarım için kullanacağım. Burada yaklaşık 6 ay kalacağım. Daha sonra da memleketime dönüp okuluma devam edeceğim” dedi.

Birecik ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Salih Çapan (20), “Ben Manisa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldim. Şu an domates tarlasında çalışıyoruz. Burasının ekimi bittikten sonra üzüm bağlarında işler başlıyor oraya geçeceğiz. Burada yaklaşık 20 bin lira para biriktirmeyi hedefliyorum. Biriktirdiğim parayla memleketime dönüp evleneceğim. Evlilik hayalimi buradaki çalışıp kazandığım parayla gerçekleştireceğim” diye konuştu. (Manisa/DHA)