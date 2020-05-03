Almanya’da aşırı sağcılar iş başında

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya federal hükümeti sermayenin talepleri doğrultusunda salgına karşı önlemleri yumuşatmayı planlarken sağcıların da benzer taleplerle eylemlere başlaması dikkat çekiyor.

Stuttgart kentinde “QUERDENKEN 711- Direniş 2020” isimli sağcı hareket son zamanlarda 4 miting birden düzenledi. Örgüt son olarak 2 Mayıs Cumartesi günü dört bin kişinin katılımıyla Bad Cannstatt Wansen’de gövde gösterisi yaptı.

Mitingde yapılan konuşmalarda; koronavirüs salgınına karşı kısıtlamalardan rahatsızlıklar dile getirildi. “Koruma konusunda çok ileri gidildiği” öne sürülürken, çocuklar “Okulumuza dönmek istiyoruz” dedi. Eylemin örgütleyicilerinden Michael Ballweg, önlemlerin hakları ihlal ettiğine dair bir konuşma yaptı.

Eylemde neredeyse kimsenin maske takmaması ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Halbuki bir gün önce gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerinde polis sık sık kitlenin arasına girerek 1,5 metre mesafe uyarısında bulunuyordu.

Eylemde önlemlere karşı dövizlerin yanı sıra Hitler’in kitabının kapağının döviz gibi taşınması da dikkat çekti. Başbakan Merkel’e istifa çağrılarının da olduğu dövizler taşındı.

IRKÇILIĞA KARŞI EYLEM YAPILDI

Stuttgart Sağa Karşı Birlik platformu ise aynı saatlerde ırkçılığa karşı bir gösteri düzenledi. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyelerinin de katıldığı gösteriye Wansen’deki sağcıların miting alanından sözlü, fiziksel sataşmalar oldu. DİDF üyesi kadın bir emekçiyi ve bir genç darbedildi, polis ise bu anlara müdahale etmedi.

Stuttgart DİDF Başkanı Abidin Özcan, “Son zamanlarda insanların salgına karşı korku ve çaresizliğini kullanarak halkı yanlarına çekmeye çalışan aşırı sağcılar yeniden tehlike yaratıyorlar. Bizler demokratik kurumlar olarak çok dikkat etmeliyiz, insanları uyarmalıyız, gerçekleri anlatarak aydınlatmalıyız“ dedi.

YENİ BİR IRKÇI HAREKET YÜKSELİYOR

Partiler üstüyüz, hiçbir partiye bağlı değiliz diyen “QUERDENKEN 711- Direniş 2020” hareketinin mitingine ırkçı AfD’lilerin yoğun olarak katıldığı da gözlerden kaçmadı. Bu yeni ırkçı-sağcı hareket önümüzdeki ay için yeni eylem planları da açıklamış bulunuyor. 9 Mayıs günü ise Almanya genelinde yapılacak bir çağrı ile 25 bin kişinin katılacağı dev bir gösteri hazırlığındalar.

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