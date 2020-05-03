03 Mayıs 2020 15:21
Son Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2020 16:50

Siyasi parti ve sendikalardan EMEP Yüreğir İlçe Başkanı Kilis için tahliye çağrısı

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis’in tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

GÜNCELLENDİ
Ferit Kilis

Ferit Kilis | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    1 Mayıs sabahı erken saatlerde evinden gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) İlçe Başkanı Ferit Kilis, aynı gün Sulh Ceza Hakimliğince, sosyal medya paylaşımları yoluyla “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklandı.

    Yıllardır demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan, Emek Partisinin çeşitli organlarında görev almış bir işçi olan Kilis’in derhal tahliye edilmesi için Adana Demokrasi Güçleri bir açıklama yayımladı. CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz de metne imza attı.

    “KİLİS, SALGINDA RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR”

    Açıklamada tutuklama kararının, infaz düzenlemesiyle pek çok mahkum tahliye edilirken cezaevlerinde kimlere yer açılmak istendiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

    Kilis’in aynı zamanda kronik kalp hastası olduğu ve salgın nedeniyle sağlık bakımından riskli gruplar arasında yer aldığına dikkat çekildi, “Sağlık durumu gözetildiğinde de tutuklama asla uygun olmayan bir yöntemdir” denildi.

    “ÖLÜM ORUÇLARINA KULAKLAR TIKANIRKEN, BUNA MUHALEFET EDENLER TUTUKLANIYOR”

    Sosyal medya kaynaklı tutuklamaların son yıllarda çok yaygınlaştığı ifade edilen metinde, “Kilis’in tutuklanmasına neden olan paylaşım, geçen hafta adil yargılama talepleriyle ölüm orucundayken hayatını kaybeden Mustafa Koçak'a ceza veren hakim hakkındadır. İktidar, ölüm orucunda iki genç insanımızın arka arkaya hayatını kaybetmesine kulaklarını tıkar, ölüm orucuna devam edenlerin taleplerini görmezden gelirken, sosyal medya paylaşımlarını cezalandırma konusunda son derece hızlı hareket etmektedir” denildi.

    “DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

    AKP tarafından tutuklama konusunda yetkili kılınan Sulh Ceza Hâkimliklerinin AKP iktidarının siyasi hesaplarına göre hareket ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Yargı sistemi ve hukuk kuralları adalet için değil, iktidarın siyasi hesapları için işletilmektedir. Bu tutuklamaların anlamı AKP dışında kalan tüm siyasal ve toplumsal kesimlerin siyaset yapma hakkının engellenmesidir. Bir yandan da sosyal medya kullanımı için sözde etik kurallar hazırlayıp duyuran AKP, bu kuralları ihlal edenlerin en çok AKP iktidarının şakşakçılığını yapan troller olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır.

    Bu gidişatı durduramadığımız takdirde, ifade ve basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi haklarımız tamamen kullanılamaz hale gelecektir. Bütün yurttaşlarımızı hak ve özgürlükleri korumak, AKP’nin uyguladığı hukuksuzlukları durdurmak için mücadeleye çağırıyoruz. Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis derhal serbest bırakılsın! Sosyal medya operasyonlarına son verilsin!”

    Açıklamaya destek veren kurumlar şöyle: KESK Adana Şubeler Platformu, DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği, TMMOB İKK, DİSK Emekli Sen Akdeniz 20 Şubesi, İHD, ÇHD,  DİSK Gıda İş, Demokratik Alevi Dernekleri, Adana Şubeleri, Adana HDK, HDP, Sol Parti, ESP, EMEP, SYKP, TÖP, Yeşil Sol Parti, Devrimci Parti, Adana İl örgütleri, Adana Halkevleri, Adana Demokratik Alevi Dernekleri, Adana Dersimliler Derneği, Anadolu Der. (Adana/EVRENSEL)

    EMEP Yüreğir İlçe Başkanı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

    EMEP Yüreğir İlçe Başkanı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı (3 Mayıs)
    SONRAKİ HABER

    Almanya’da aşırı sağcılar iş başında
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sadece barolar değil tüm emek ve meslek örgütleri tehdit altında!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    1 Mayıs bitti mi?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ortaklaştırabildiğimiz bir dünyada yaşamak

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    The Last Dance ve Jordan kuralları

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Bilimsel gerçek yetmez, politik cesaret ve siyasal ahlak da gerek

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Damacana suçsuzdur!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Devrimci Gençlik Köprüsü: Eski bir masal değil ‘68

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bugün bayram

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yeşili kirleten yaşamı yok eder...

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Koronavirüsün gölgesinde ortaya karışık sorular’ meselesi (1)

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    İki şiir bir mayıs
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı
    Sağlık emekçisi Birol Aşık: Sınıf bağışıklığı

    "İktidar karantina tedbirleri almayarak adını koymadan “sürü bağışıklığı” yöntemini uygulamaktadır."

    Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor
    Sosyal Psikolog Şen: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"deki 'Biz'i Erdoğan belirliyor

    Sosyal Psikolog Ercan Şen: Erdoğan’ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' projesinin 'biz'inin de herkesi değil sadece Erdoğan’ın tanımladığı 'biz'ini kapsadığını düşünüyorum.

    Yeni bir düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır
    Yeni bir düzenin kurulması emekçilerin eseri olacaktır

    "Hayatın yeniden kurulması için gerekli bilinç, tutum ve sınıf tavrı ile hareket etmezsek her şey belki de eskisinden daha kötü olacaktır."

    Ford işçisi yazdı: Nefes almakla yaşamak aynı şey değil!
    Ford işçisi yazdı: Nefes almakla yaşamak aynı şey değil!

    "Evde kaldığımız günlerde kendi istediğimiz yazıları okuduk, araştırdık, öğrendik… Ev işlerinin tek bir kişinin üzerinde olması ne kadar kötüymüş onu gördük."

    Dersim Katliamı'nın 83’üncü yıl dönümü: Yüzleşilmeden acılar son bulmayacak!
    Dersim Katliamı'nın 83’üncü yıl dönümü: Yüzleşilmeden acılar son bulmayacak!

    Dersim Katliamın 83. yıl dönümünde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü ve Emek Partisi (EMEP) GYK üyesi Mustafa Taşkale ile konuştuk. 

    İsviçre Parlamentosu Milletvekili: Kamu sağlık sistemi için mücadele etmeliyiz
    İsviçre Parlamentosu Milletvekili: Kamu sağlık sistemi için mücadele etmeliyiz

    İsviçre Emek Partisinin federal parlamentodaki tek vekili olan Denıs de la Deussılle ile güncel gelişmeler ile ilgili konuştuk.

    Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
    Ülker işçisi Hakan Yaman Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    Gebze'de Ülker Fabrikası'nda çalışan Hakan Yaman isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

    Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli
    Dersim'de EMEP ve HDP'li meclis üyelerinden belediyeye eleştiri: Bilgi verilmeli

    Dersim Belediyesi yemekhanesi, Vefa Sosyal Destek grubuyla faaliyete geçirildi. Belediyenin EMEP'li ve ve HDP'li meclis üyeleri “Toplantılar ertelense de, belediye meclisi bilgilendirmeliydi" dedi.

    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Müzisyen Hüsnü Arkan korona günlerini anlattı: Asıl dünyayla karşılaştık
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Koronavirüs ile dijitalleşen hayatlarımız: İki ayrı dünyada mı yaşıyoruz?
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    Taniel Varujan’ın 1 Mayıs şiiri Türkçeye çevrildi
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm
    Bir uçak dolusu yardım, bir uçak dolusu ölüm

    Öncelikle şunu belirtmeliyim, böyle bir salgın durumunda dünyadaki tüm halklara insani ve tıbbi yardım tartışmasız doğrudur. Ancak yandaş medya üzerinden oluşturulan algı aklımızla alay etmek oluyor.

    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?
    EGEÇEP’ten JES sondajları patlaması açıklaması: Cesareti nereden buluyorlar?

    Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Aydın'daki JES sondajlarının patlamasına ilişkin açıklama: Maren ve diğer jeotermal enerji şirketleri bu cesareti nereden buluyor?

    İzmir'de kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı
    İzmir'de kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı

    İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.

    CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Gördes'te felaketin üstü örtülmeye çalışılıyor
    CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Gördes'te felaketin üstü örtülmeye çalışılıyor

    CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yetkililerin Gördes'teki nikel madeninin yol açtığı çevre felaketinin üstünün kapatmaya çalıştığını söyledi.

    "Bunlar nasıl işçi?" diyen AKP'li Cemile Taşdemir'e işçiler yanıt verdi
    "Bunlar nasıl işçi?" diyen AKP'li Cemile Taşdemir'e işçiler yanıt verdi

    AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir’in 1 Mayıs'ı evlerinden kutlayan emekçiler için kullandığı "Bunlar nasıl işçi?" ifadesine işçiler tepki gösterdi.

    Manisa'da iş cinayeti: Taş ocağında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi
    Manisa'da iş cinayeti: Taş ocağında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

    Manisa'da bir taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz, 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.