Siyasi parti ve sendikalardan EMEP Yüreğir İlçe Başkanı Kilis için tahliye çağrısı

1 Mayıs sabahı erken saatlerde evinden gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) İlçe Başkanı Ferit Kilis, aynı gün Sulh Ceza Hakimliğince, sosyal medya paylaşımları yoluyla “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme” suçlamasıyla tutuklandı.

Yıllardır demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan, Emek Partisinin çeşitli organlarında görev almış bir işçi olan Kilis’in derhal tahliye edilmesi için Adana Demokrasi Güçleri bir açıklama yayımladı. CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz de metne imza attı.

“KİLİS, SALGINDA RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR”

Açıklamada tutuklama kararının, infaz düzenlemesiyle pek çok mahkum tahliye edilirken cezaevlerinde kimlere yer açılmak istendiğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Kilis’in aynı zamanda kronik kalp hastası olduğu ve salgın nedeniyle sağlık bakımından riskli gruplar arasında yer aldığına dikkat çekildi, “Sağlık durumu gözetildiğinde de tutuklama asla uygun olmayan bir yöntemdir” denildi.

“ÖLÜM ORUÇLARINA KULAKLAR TIKANIRKEN, BUNA MUHALEFET EDENLER TUTUKLANIYOR”

Sosyal medya kaynaklı tutuklamaların son yıllarda çok yaygınlaştığı ifade edilen metinde, “Kilis’in tutuklanmasına neden olan paylaşım, geçen hafta adil yargılama talepleriyle ölüm orucundayken hayatını kaybeden Mustafa Koçak'a ceza veren hakim hakkındadır. İktidar, ölüm orucunda iki genç insanımızın arka arkaya hayatını kaybetmesine kulaklarını tıkar, ölüm orucuna devam edenlerin taleplerini görmezden gelirken, sosyal medya paylaşımlarını cezalandırma konusunda son derece hızlı hareket etmektedir” denildi.

“DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

AKP tarafından tutuklama konusunda yetkili kılınan Sulh Ceza Hâkimliklerinin AKP iktidarının siyasi hesaplarına göre hareket ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yargı sistemi ve hukuk kuralları adalet için değil, iktidarın siyasi hesapları için işletilmektedir. Bu tutuklamaların anlamı AKP dışında kalan tüm siyasal ve toplumsal kesimlerin siyaset yapma hakkının engellenmesidir. Bir yandan da sosyal medya kullanımı için sözde etik kurallar hazırlayıp duyuran AKP, bu kuralları ihlal edenlerin en çok AKP iktidarının şakşakçılığını yapan troller olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır.

Bu gidişatı durduramadığımız takdirde, ifade ve basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi haklarımız tamamen kullanılamaz hale gelecektir. Bütün yurttaşlarımızı hak ve özgürlükleri korumak, AKP’nin uyguladığı hukuksuzlukları durdurmak için mücadeleye çağırıyoruz. Emek Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Ferit Kilis derhal serbest bırakılsın! Sosyal medya operasyonlarına son verilsin!”

Açıklamaya destek veren kurumlar şöyle: KESK Adana Şubeler Platformu, DİSK Çukurova Bölge Temsilciliği, TMMOB İKK, DİSK Emekli Sen Akdeniz 20 Şubesi, İHD, ÇHD, DİSK Gıda İş, Demokratik Alevi Dernekleri, Adana Şubeleri, Adana HDK, HDP, Sol Parti, ESP, EMEP, SYKP, TÖP, Yeşil Sol Parti, Devrimci Parti, Adana İl örgütleri, Adana Halkevleri, Adana Demokratik Alevi Dernekleri, Adana Dersimliler Derneği, Anadolu Der. (Adana/EVRENSEL)

EMEP Yüreğir İlçe Başkanı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklandı