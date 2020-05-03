CHP'li Zeynel Emre, açılışı yılan hikayesine dönen Seyrantepe’deki hastaneyi sordu

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesini taşıma planları çerçevesinde açılış tarihi 2018 sonu olarak belirlenen Seyrantepe’deki yeni hastane binasının hâlâ hizmete sokulmamasının nedenini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Binanın hizmete gireceği söylenen tarihin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçtiğine dikkat çeken Zeynel Emre, binanın yer seçiminin yanlış olduğu, zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı tabanında kayma yaşandığının iddia edildiğini belirtti. “Hastanenin yıkılması gündemde mi” diye sordu.

Emre, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinin bulunduğu binanın fiziki şartlarının iyi olmaması gerekçesiyle taşınma kararı verildiği hatırlattı. Bu doğrultuda biri Seyrantepe’de (ana hizmet binası) diğeri Sarıyer’de (ek bina) olmak üzere iki ayrı binanın yapımına başlandığı belirten Emre, Sarıyer’deki binanın tamamlanarak 2018 yılının ortalarında hizmete açıldığı anımsattı.

İKİ YIL GEÇTİ, GELİŞME OLMADI

Ana hizmet binası olarak planlanan Seyrantepe’deki binanın da aynı yılın sonlarına doğru bitirilip hizmete girmesinin öngörüldüğünü belirten Emre, “Planlanan açılış tarihinin üzerinden iki yılı aşkın süre geçmesine karşın Seyrantepe’deki hastane binası hizmete girmiş değildir. Konuyla ilgili yetkili makamlardan herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, yer seçiminin yanlış olduğu; zemin etüdünün yapılmamasından kaynaklı bina tabanında kayma olduğu iddia edilmektedir” dedi.

"AÇILMAMASININ NEDENİ NE"

Emre, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni hizmet yeri olarak planlanan Seyrantepe’deki binasının yapım işi kaç liraya ihale edilmiş; ihaleyi hangi firma kazanmış, ihale şartnamesinde binanın tamamlanması için ne zamana kadar süre öngörülmüş ve hangi tarihte inşaatına başlanmıştır?

Seyrantepe’deki hastane binası hangi tarihte, hangi firma tarafından tamamlanmıştır?

Seyrantepe’deki hastane binasının hizmete alınamamasının gerekçesi nedir?

Sağlık Bakanlığı, Seyrantepe’deki hastane binasını ne zaman hizmete sokmayı planlamaktadır?

(İstanbul/EVRENSEL)

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