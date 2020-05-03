03 Mayıs 2020 14:48

Testi pozitif çıktı, Kovid-19 tedavisi gördü, ölüm raporuna bulaşıcı hastalık yazıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanı ve Tüm Bel-Sen Kurucu Üyesi Yıldıray Sarı, Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Ölüm raporuna sadece bulaşıcı hastalık yazıldı.

Fotoğraf: Eylem Nazlıer

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    Birkan BULUT
    Ankara

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanı ve Tüm Bel-Sen Kurucu Üyesi Yıldıray Sarı, Kovid-19 tedavisi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesinde önceki gün hayatını kaybetti. Sarı’nın Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen ölüm raporuna sadece bulaşıcı hastalık (doğal ölüm) yazıldı. Hastane personeli Sarı’nın ölümünün sisteme Kovid-19 olarak girildiğini ama Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün onayının beklendiğini aktardı.

    Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ölüm kodlarının nasıl girildiği tartışması devam ediyor. İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan Yıldıray Sarı, koronavirüs belirtileri göstermesinin ardından bir süre evde istirahat etti. Ardından ilaç yazdırmak için 6 Nisan 2020’de hastaneye giden Sarı’ya PCR testi yapıldı. Testi pozitif çıkan Sarı’nın hastaneye yatırılmasının ardından ailesine de test yapıldı. Eşi ve iki çocuğunda da Kovid-19 testi pozitif çıkan Sarı, hastaneye yatmasından birkaç gün sonra yoğun bakıma alındı. Sarı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ONAYI BEKLENECEK

    Ancak Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Yıldıray Sarı’nın ölüm raporunda, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen ölüm nedeni ‘Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)’ olarak yazıldı. Gazetemize konuşan hastane çalışanları ise Sarı’nın hayatını kaybetme sebebinin sisteme Kovid-19 olarak girildiğini ama bunun Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün onayından geçmesi gerektiğini aktardılar.

    “RESMİ KAYITLARIN GİZLENDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

    Sendikalarının kurucu üyelerden olan Yıldıray Sarı’nın hayatını kaybetmesinin ardından gazetemize konuşan Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu, dönüşümlü çalışmanın başlamasıyla izne ayrılan arkadaşlarının henüz izin başlamışken hastalanarak evde 1 hafta yattığını hatırlattı. İşe servisle gidip gelen Sarı’nın serviste ya da işyerinde hastalığa yakalandığını düşündüklerini belirten Burunucu, “Eşinin verdiği bilgiye göre iki çocuğu ve kendisi çalışmıyor, dışarı çıkmıyor. 3 haftadır hastanede yatan arkadaşımız ve ailesinin testi pozitif çıkmış. Arkadaşımız koronavirüs tedavisi görmüş. Arkadaşımızın ölüm raporuna bulaşıcı hastalık (doğal ölüm) yazılmış olması ülkemizde salgına bağlı ölümlerin resmi kayıtlarca gizlenmeye çalışıldığını gösteriyor” dedi.

    “BU RAPOR HAKLARIMIZI DA GASBEDİYOR”

    İşyerlerinde vakaların açıklanmasını, emekçiler ve ailelerinin korunmasını istediklerini dile getiren Burunucu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden emekçilerin doğal ölüm olarak kaydedilmesinin tazminat, emeklilik hakkı ve alacakları açısından da geride kalan acılı ailelerinin kayıplarını büyüttüğünü söyledi. Emekçiler koronavirüsten hayatını kaybederken Sağlık Bakanlığının pembe tablo çizdiğini belirten Burunucu, “Artık daha iyi biliyoruz ki; bizi Kovid-19 değil, ölümüne çark dönsün diyen korona düzeni öldürüyor. Bu korona düzenini değiştirmedikçe hayatımızı koruyamayacağımızı anladık” diye konuştu.

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