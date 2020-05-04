İBB çalışanı Sarı'nın ölüm sebebi, kontrol onayı sonrası Kovid-19 olarak kayda geçti

Birkan BULUT

Ankara

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çalışanı ve Tüm Bel-Sen Kurucu Üyesi Yıldıray Sarı, Kovid-19 tedavisi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesinde önceki gün hayatını kaybetti. Sarı’nın Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen ölüm raporuna sadece bulaşıcı hastalık (doğal ölüm) yazıldı. Hastane personeli, Yıldıray Sarı’nın ölümünün sisteme Kovid-19 olarak girildiğini ama Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün onayının beklendiğini aktardı.

Haberimizin yayımlanmasının ardından sorularımızı yanıtlayan Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Zekayi Kutlubay, onaylı raporu paylaşarak ölüm nedeninin “U07.3-COVİD-19” olarak düzenlendiğini belirtti.

Türkiye’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ölüm kodlarının nasıl girildiği tartışması devam ediyor. İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğünde çalışan Yıldıray Sarı, koronavirüs belirtileri göstermesinin ardından bir süre evde istirahat etti. Ardından ilaç yazdırmak için 6 Nisan 2020’de hastaneye giden Sarı’ya PCR testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Sarı’nın hastaneye yatırılmasının ardından ailesine de test yapıldı. Eşi ve iki çocuğuna da Kovid-19 teşhisi konulan Sarı, hastaneye yatmasından birkaç gün sonra yoğun bakıma alındı. Sarı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ONAYI BEKLENECEK

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Yıldıray Sarı’nın ölüm raporunda, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen ölüm nedeni "Bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)" olarak yazıldı. Evrensel'e konuşan hastane çalışanları ise Sarı’nın hayatını kaybetme sebebinin sisteme Kovid-19 olarak girildiğini ama bunun Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün onayından geçmesi gerektiğini aktardı.

Yıldıray Sarı'nın hayatını kaybetmesinin ardından tutulan ilk rapor | Fotoğraf: Evrensel

“RESMİ KAYITLARIN GİZLENDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Sendikalarının kurucu üyelerinden olan Yıldıray Sarı’nın hayatını kaybetmesinin ardından Evrensel'e konuşan Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu, dönüşümlü çalışmanın başlamasıyla izne ayrılan arkadaşlarının henüz izin başlamışken hastalanarak evde 1 hafta yattığını hatırlattı. İşe servisle gidip gelen Sarı’nın serviste ya da işyerinde hastalığa yakalandığını düşündüklerini belirten Burunucu, “Eşinin verdiği bilgiye göre iki çocuğu ve kendisi çalışmıyor, dışarı çıkmıyor. 3 haftadır hastanede yatan arkadaşımız ve ailesinin testi pozitif çıkmış. Arkadaşımız koronavirüs tedavisi görmüş. Arkadaşımızın ölüm raporuna bulaşıcı hastalık (doğal ölüm) yazılmış olması ülkemizde salgına bağlı ölümlerin resmi kayıtlarca gizlenmeye çalışıldığını gösteriyor” dedi.

“BU RAPOR HAKLARIMIZI DA GASBEDİYOR”

İşyerlerinde vakaların açıklanmasını, emekçiler ve ailelerinin korunmasını istediklerini dile getiren Satı Burunucu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden emekçilerin ölüm sebebplerinin "doğal ölüm" olarak kaydedilmesinin tazminat, emeklilik hakkı ve alacakları açısından da geride kalan acılı ailelerinin kayıplarını büyüttüğünü söyledi. Emekçiler koronavirüsten hayatını kaybederken Sağlık Bakanlığının pembe tablo çizdiğini belirten Burunucu, “Artık daha iyi biliyoruz ki bizi Kovid-19 değil 'ölümüne çark dönsün' diyen korona düzeni öldürüyor. Bu korona düzenini değiştirmedikçe hayatımızı koruyamayacağımızı anladık” diye konuştu.

ONAYLI BELGEDE ÖLÜM NEDENİ COVİD-19 OLARAK BELİRTİLDİ

Yıldıray Sarı'nın ölüm şeklinin “bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)” olarak yazıldığı raporda, doğrudan ölüme sebep olan hastalık veya benzer durumda "Hekimin, 'kontrol onayı sonrası onaylı belgeyi yeniden elektronik imzalaması ile birlikte yazdırılabilecektir'" denilmişti. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Zekayi Kutlubay, kontrol sonrası onaylı belgeyi Evrensel'le paylaştı. Bu raporda Yıldıray Sarı'nın ölüm nedeni “U07.3-COVİD-19” olarak geçti. Raporda Sarı'nın hastalığının başlangıcından ölümüne kadar geçen süre 21 gün olarak kaydedildi.

Yıldıray Sarı'nın hayatını kaybetmesinin ardından tutulan ikinci rapor | Fotoğraf: Evrensel

Ankara Tabip Odası: 112 acil grubunda koronavirüs testini neden durdurdunuz?