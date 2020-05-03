Mardin'de yıldırım düştü; hayvan otlatan Ramazan öldü, kardeşi ağır yaralı
Mardin Ömerli'de iki kardeş hayvan otlatırken yıldırım düştü. 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz ve 150 hayvan hayatını kaybetti. Azat Yılmaz ise ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Mardin’in Ömerli ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz yaşamını yitirdi, kardeşi 19 yaşındaki Azat ağır yaralandı, 150 hayvan ise hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Sulakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yılmaz kardeşi Azat ile otlattıkları hayvanlarını ağıla götürdükleri sırada bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Yılmaz kardeşler ağır yalanırken, 150 hayvan ise hayatını kaybetti.
Mahalle halkının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ramazan Yılmaz yaşamını yitirdi.
Ramazan Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Azat Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Mardin/DHA)