Nakliyeciler koronavirüse karşı korumasız, ekonomik destek yok

Türkiye’nin 81 ilinden araç ve şoförlerin uğrak yeri olan Urfa’daki Nakliyeciler Sitesi esnafı oldukça dertli. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yapamaz noktaya geldiklerini dile getiren esnaf, yine salgına karşı hiçbir önlem alınmadığını belirttikleri sitede eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanları temin etme konusunda yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Nakliyeciler Sitesinde 18 yıldır esnaflık yapan Mehmet Kaya, salgına karşı önlem olarak maske temin etmek için belediyeyi aradıklarında ‘maske yok’ yanıtı aldıklarını belirtti. Eczanelerden maske almak istediklerinde para ile satılmadığı için sitede bulunan esnaf ve şoförlerin yüzde 90’nın maskesiz olduğunu söyleyen Kaya, belediyenin dezenfekte çalışması yapmadığı sitede salgın tehdidine çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

İŞLER TAM KÖTÜLEŞTİ

Kaya, salgından dolayı iş yapamaz duruma geldiklerinden de yakındı. Esnafının her gün kazançsız evine döndüğünü dile getiren Kaya, salgının büyüttüğü ekonomik krizin kendilerini nasıl etkilediğini ve esnafa verildiği söyleyen desteklere dair şunları söyledi: “Bankaların küçük esnafa kredi vereceği söylendi ama öyle bir şey yok. Ben de başvurdum, en fazla 10 bin lira verebileceklerini söylediler. 2 aydır burada iş yapmamışım ne yapayım 10 bin lirayı. Faydalanamıyoruz. Yine dağıtıkları yardımlar var, ondan da faydalanamadık. Bağ-Kur ödemem 800 lira, ben bunu nasıl ödeyeceğim? Daha önce işimiz zaten kötüydü. Bu virüs ile birlikte artık tam kötüleşti.”

ÖNLEM YOK

Salgından dolayı işlerinin tamamen durduğunu söyleyen esnaflardan Mustafa Dursun, kimi zaman siftah dahi yapamamaktan dertli. Bulundukları siteye Türkiye’nin 81 ilinden şoförlerin gelip, gittiğini belirten Dursun, ancak belediye tarafından dezenfekte edilmediği için kendi önlemlerini kendilerinin almak zorunda kaldığını belirtti. Kaya, salgının yayılma koşulları bulunması nedeniyle belediyenin sitede bir an önce dezenfekte işlemleri yapmasını istedi. (Urfa/MA)

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