Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası verildi
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 180 kişiye para cezası verildi. Sakarya'da da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye 214 bin 200 lira ceza verildi.
Ankara'da karantinaya alınan mahalle girişi
Fotoğraf: DHA
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 180 kişiye toplam 239 bin 232 lira ceza verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü.
Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 180 kişiye toplam 239 bin 232 lira cezai işlem uygulandı.
SAKARYA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN 68 KİŞİYE PARA CEZASI
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 68 kişiye 214 bin 200 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin 1-2 Mayıs'ta 16 ilçede gerçekleştirdikleri denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 68 kişiye toplam 214 bin 200 lira para cezası uygulandı.
ERZURUM'DA TOPLAM 130 BİN 687 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira para cezası kesildi.
(HABER MERKEZİ)
1-2 ve 3 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı