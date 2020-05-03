Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem
Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 05.08 sularında Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Yunanistan Cyclades'e 26,4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13,4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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