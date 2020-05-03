03 Mayıs 2020 00:44

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Gördes'te felaketin üstü örtülmeye çalışılıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yetkililerin Gördes'teki nikel madeninin yol açtığı çevre felaketinin üstünün kapatmaya çalıştığını söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Fotoğraf: CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 

Özer AKDEMİR

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Gördes'te faaliyette olan nikel madeninin yol açtığı çevre felaketinin üstünün kapatılmak istendiğini dile getirdi. Nikel madeni yakınındaki dereden alınan numunelerde yoğun ağır metal tespit edilmesine ilişkin yetkili kurumlara yapılan başvurulara gelen yanıtları eleştiren  Bakırlıoğlu  Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne tepki gösterdi.

“AKILLARA ZİYAN YANIT”

Başvurulara Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yanıtı “akıllara ziyan” olarak değerlendiren Bakırlıoğlu, “Başkanlığını Manisa Valisinin yaptığı bir sanayi bölgesi bahane edilerek Akhisar Belediyesi samimi olmamakla suçlanmış, yaşanan çevre felaketine ilişkin yaptığım basın açıklamasından rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir. Tüm bilgi ve belge ve resimlerle birlikte analiz sonuçlarını kendilerine göndermemize rağmen fotoğraf, video ve somut delil istemişlerdir. Tüm Türkiye’nin gördüğünün, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün görmemesinin bir tek nedeni vardır yaşanan çevre felaketinin üzerinin kapatılmak istenmesidir” dedi.

“ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ FELAKETİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTİYOR”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini çevre felaketinin üzerini örtmeye çalışmakla suçlayan Bakırlıoğlu şunları dile getirdi:

“Bu bölge her şeyden önce İzmir ve Manisa’nın içme suyu havzasıdır. İki büyük şehrin içme suyu ihtiyacının bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Bu amaçla yeni barajların yapımı da planlanmıştır. Kaldı ki, söz konusu yazıda; Nikel Madeni İşletmesinin Atık depolama Tesisinden defaatle numuneler alındığı, analiz sonuçlarının ilgili kurumlara gönderildiği, analiz sonuçlarına yansıyan parametrelerin değerlendirilmesi için akademik rapor talep edildiği belirtilmesine rağmen bu raporun henüz hazırlanamadığı belirtilmiştir. Bölgedeki toprak ve su kaynaklarında bu değerlerin zaten fazla olduğu bu nedenle bölgeye nikel madeni tesisi kurulduğu derelerdeki kırmızı renginde bölgedeki toprak yapısından kaynaklandığı belirtilmiştir. O zaman bu bölgenin İzmir ve Manisa’nın içme suyu ihtiyacını karşılanması ne kadar doğrudur?”

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Daha önce sularda analiz yapılıp yapılmadığını soran Bakırıloğlu “Yapıldı ise analiz sonuçları arasında fark var mı? Bu su tarımda ve hayvancılıkta kullanılabilir mi?” sorularını yöneltti. Bakırlıoğlu “Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü duyarsız kalsa da, üzerini örtmeye çalışsa da biz bu felaketin peşini bırakmayacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat tarihinde nikel madeni atık havuzu yakınından geçen Başlamış Deresi suyunun kırmızı akmaya başlaması üzerine Akhisar Belediyesi ve Gördes Çevre Derneği yetkilileri tarafından yapılan inceleme ve su analizlerinde bölgedeki dere ve akarsularda yoğun bir ağır metal kirliliği tespit edilmişti. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi sudaki kadmiyumun normal değerden 657 kat, kobalt 389 kat, bakır 310 kat, civa 71 kat, nikel 30 kat fazla değerlerde çıktığını bir raporla açıklamıştı. Bu değerlendirme sonuçları ile birlikte CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte Akhisar Belediyesi eldeki bilgi ve belgeleri Manisa Valiliğine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğüne göndererek konunun araştırılmasını talep etmişlerdi.

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