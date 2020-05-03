Sosyal Medya Platformlarına “Güvenilir Haber” Uyarısı

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Google, Facebook, Apple, Twitter, Microsoft, Amazon ve diğer sosyal medya platformlarını elinde tutan yetkililerden, düşünce ve ifade özgürlüğünün yapı taşlarından olan güvenilir bilginin korunması için sorumluluk almalarını talep etti.

RSF öncülüğünde oluşturulan “Haber ve Demokrasi Komisyonu”, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Jack Dorsey, Jeff Bezos, Brad Smith ve diğer girişimcilere birer açık mektup gönderdi.

Çağrıda, “Kısa vadedeki maliyeti ne olursa olsun, sistemin demokratik ilkeler temelinde değiştirilmesi için, dijital düzlemde güç ve servet edinen dijital platform ve sosyal medya platform yöneticilerini sorumluluk almaya çağırıyoruz” denildi.

"HABER MEDYASININ GELECEĞİ TEHDİT ALDINDA"

Kullanım şartlarını söz konusu platform şirketlerinin belirlediği için demokratik devlet işleyişi ve prosedürlerine tabi olmadıklarını, bunun da büyük bir sorun oluşturduğuna işaret edilen çağrıda, “Platformların yatay iletişim anlamında çok olumlu etkileri var. Ancak, gerekli şartların bulunmamasından doğan uluslararası kaos ise, demokratik yaşamı, toplumsal uyumu, haber medyasının geleceğini ve herkesin doğruyu yanlıştan ayırt edebilme hakkını tehdit ediyor” şeklinde uyarıda bulunuldu.

HİYERARŞİK ALGORİTMA "SPONSOR HABER" GETİRDİ

Özel yaşamın kamuya açılmasına dönük sakıncaya değinilen açıklamada, içeriklerin platformların ilgisine göre hiyerarşik bir algoritmaya tabi tutulmasının açıkça haberin sponsor edildiği bir sürecin önünü açtığı belirtildi; “Buna karşılık, kamu yararını gözeten bilgi de giderek güç yitiriyor” dedi.

İMZACI KOMİSYON ÜYELERİ

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla “Halkın güvenilir bilgiye erişim hakkı için sizlerden atılım bekliyoruz” başlığıyla yapılan çağrıda RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi, Columbia Üniversitesi’nden Tow Merkezi müdürü Emily Bell; hukukçu ve hak savunucusu Teng Biao, Dijital Haklar Vakfı kurucusu Nighat Dad, Fransa Koleji öğretim üyesi Prof. Dr Mireille Delmas-Marty, Cumhuriyet gazetesi eski yayın yönetmeni Can Dündar, Constructive Enstitüsü kurucu müdürü Ulrik Haagerup, Sakharov Ödülü sahibi hukukçu Hauwa Ibrahim, Stanford Üniversitesi’nden denemeci Francis Fukuyama, Fransa Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS) Başkanı Antoine Petit, BM İnsan Hakları eski Yüksek Komiseri Navi Pillay, Rappler sitesi genel müdürü Maria Ressa, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Amartya Sen, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph Stiglitz, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, Etik Gazetecilik Ağı (EJN) kurucusu Aidan White, yazar-gazeteci Mikhail Zygar’ın imzası bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)