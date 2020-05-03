"Ordu Yason Burnu’ndaki doğal yapıyı bozmayın"

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz ve Perşembe Sakinşehir Derneği Başkanı Levent Erkoç Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e seslenerek, “Yason Burnu’ndaki projede ısrarcı olmayı bırakın. Doğal yapıyı bozmayın.” dedi.

Perşembe ilçesinde tarihi kilisenin de bulundu yarımada konumunda olan Yason Burnu’na Ordu Büyükşehir Belediyesi hazırladığı proje ile yeni eklemeler yapıyor. Özellikle çim alan üzerinde yapılan yol çalışmasına Emek Partisi de tepki gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e seslenen EMEP İl Başkanı Hikmet Poyraz, “Tarihi dokuya dokunmayın. Doğal güzelliği bozmayın. Yason’da taş yollara gereksinim yok. Burası çim alanıyla güzel.” diyerek projenin bu bölümünün durdurulmasını istedi.

BU ISRAR NEDEN?

Ordu için önemli bir yer olduğunu vurgulayan Poyraz, “Burası Ordu için çok önemli yer. Ordu’ya gelip de uğramayan yok. Kafe, tuvalet gibi yerlere gereksinim duyulduğu biliniyor. Ancak çim alanına ve kayalıklara yapılmak istenenleri anlayamıyoruz. Tepkilere kulak tıkamak yanlış. Seçilmiş bir yetkilinin halkın taleplerine kulaklarını tıkayamaz. Çimli alana dokunmayın. Doğal güzelliği bozmayın.” çağrısı yaptı.

“YASON BURNU DOĞAL KALSIN”

Perşembe Sakinşehir Derneği Başkanı Levent Erkoç ise Yason Burnu’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projeyi eleştirerek “Taş yol doğallığı bozar” dedi.

Perşembe Sakinşehir Derneği Başkanı Levent Erkoç, projede çim alanına yönelik bir projeyi görmediklerini belirterek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Yason Burnu girişinde bir projesini biliyoruz. Tuvalet, kafe gibi yapıları da biliyoruz. Ancak burun tarafında yapılmak isteyenleri görünce şaşırdık. Perşembe’de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkan yok ancak telefonla da olsa görüş alışverişi yaptık. Perşembeliler olarak projenin burun tarafında çim üzerinde yapılmak istenen taş yoldan vaz geçilmesini istiyoruz.” dedi.

OLDUBİTTİYE GETİRİLİYOR

İlçelerinin “sakinşehir” kapsamında olması nedeniyle doğallığının korunması zorunluluk olduğunu vurgulayan Erkoç, “İlçemiz için sakinşehir şartlarına göre planlar, projeler yapılmalı. Yason Burnu Perşembe’nin en önemli tanıtım merkezidir. Tarihi v kültürel bir değeri de bulunuyor. Böyle bir yerde doğallığın korunması temel politik olmalıdır. Bu nedenle Yeniden vurguluyoruz ki, burundaki yol yapma çalışmasından bir an önce vaz geçildiğinin açıklanmasını bekliyoruz.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)