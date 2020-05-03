‘Sivil Cuma’ davası AİHM’ye taşındı

Sivil Cuma, çözüm çadırı gibi eylem ve etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla ceza alan siyasetçi ve imamların dosyası AİHM’ye taşındı.

Adana’da 2011’de “KCK operasyonları” adı altında Özel Yetkili 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince aralarında dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Başkanı Mehmet Zeki Karataş ve imamların olduğu 16 kişiye gizli tanık beyanları esas alınarak 5 ila 10’ar yıl arasında ceza verildi. 2013 yılında verilen cezalar 2014 yılında ise Yargıtay tarafından onaylandı.

AYM’YE GÖRE ‘İHLAL’ YOK

BDP İl Başkanı Karataş, Parti Yöneticileri Mehmet Tayyip Yıldız ve M. Cihan Kıran ve imamlar Mehmet Bozhan ve İsa Turan’ın Avukatı Yasemin Dora Şeker, 2014 yılında dosyayı Anayasa Mahkemesine (AYM) taşıdı. Şeker, müvekkillerinin adil yargılanma hakkı, ayırımcılık ve eşitlik ilkesine aykırılık, düşünce, toplanma, örgütlenme, din ve inanç özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti. AYM, başvuruyu kabul etmeyerek yargılama sırasında herhangi bir ihlal yaşanmadığını savundu. AYM’nin reddi üzerine Şeker, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yeniden yargılanma talebiyle başvuruda bulundu.

KCK DAVALARI BİR KUMPAS

KCK davalarının bir kumpas olduğunu söyleyen Şeker, müvekkillerinin sivil itaatsizlik kampanyası, sivil cuma namazları ve Şakirpaşa Mahallesi’nde kurulan çözüm çadırında yapılan etkinliklere katılmalarının suç olarak gösterildiğini dile getirdi. Özel Yetkili Adana 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde adil olarak yapılmayan yargılama sonucunda müvekkillerine ağır cezalar verildiğini anımsatan Şeker, verilen cezaları, “cezalandırma” olarak değerlendirdi.

Yasemin Dora Şeker, “Yakın zamanda benzer başvurularda özgürlük ve güvenlik hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü ihlaline dair bir kısım başvuruları kabul eden AYM, bu kez cuma namazı kıldıran imamların ve BDP yöneticilerinin başvurusunu kabul edilemez buldu. Bu kararlarla cuma namazı kıldırmak, demokratik çözüm çadırı kurmak etkinlikleri ve yapılan konuşmalar, gizli tanık beyanı, örgüt üyeliğine delil kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Bu soruşturmaları yürütüp, ceza veren hakim, savcı ve TEM polislerinin “Fethullah Gülen Cemaatine üye oldukları” gerekçesiyle meslekten ihraç edilip tutuklandığını anımsatan Şeker, “Özel yetkili mahkemeler, zaten hukuk dışı işler yapmaları sebebiyle 2014 yılında kapatıldı. Bu nedenle kararları artık yok hükmündedir. Hak ve özgürlüklerin ihlallerinin tespiti ile birlikte yeniden yargılama talebiyle başvurumuzu yaptık” diye konuştu. (AdanaMA)