02 Mayıs 2020 22:48

YKS tarihi öne çekilecek iddiaları | Öğrenciler 1 milyon tweet attı, YÖK’ten ses yok

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen YKS’nin, turizmin etkilenmemesi amacıyla yeniden haziran ayına alınacağı iddialarına öğrenciler tepkili.

Fotoğraf: Pixabay

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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin, turizmin etkilenmemesi amacıyla yeniden haziran ayına alınacağı iddialarına öğrenciler tepkili. Sınav tarihinin öne alınacağı iddialarına karşı başlatılan kampanya çerçevesinde bir milyon tweet atıldı. Eğitim Sen, öğrencilerin sağlığının öncelik olması gerektiğine işaret ederek sınav tarihinin öne çekilmesine karşı çıkarken YÖK’ten iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. 

    Salgın nedeniyle 20-21 Haziran’dan 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenen YKS’nin, yeniden haziran ayında yapılacağının öne sürülmesine öğrenciler tepkili. Turizm Bakanlığının, temmuzda sınav yapılmasının turizmi olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle sınav tarihinin öne alınmasını istediği iddia edildi. 

    YKS TARİHİNE DOKUNMA!

    Sınav tarihine ilişkin belirsizliğe tepki gösteren öğrenciler, sosyal medyada, ‘#ykstarihinedokunma’ etiketiyle kampanya başlattı. Şimdiye kadar bir milyondan fazla tweet atan öğrenciler geleceklerinin, turizm gelirlerinden çok daha değerli olduğunu ifade ederek, sınavın 25-26 Temmuz’da yapılmasını istedi.

    EĞİTİM SEN: ÖNCELİK ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI 

    Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, sınav tarihinin erkene alınması tartışmalarında önceliğin sınava girecek öğrencilerin üstün yararı ve sağlığı olması gerektiğine vurgu yaptı. Ancak günlerdir devam eden, turizmin sekteye uğramaması için YKS’nin öne alınması tartışmasının siyasi iktidarın ve YÖK yönetiminin bu konuya bakışını ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirten Bozdoğan “Öncelik öğrencilerin sağlıklı bir şekilde yükseköğretime geçmesi ise temmuz ayına alınmış olan sınavın tarihinin değişmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

    “EŞİTSİZLİK YARATIR”

    Sınav tarihinin öne alınmasının yoksul ve varlıklı öğrenciler arasında da eşitsizliğe neden olacağına dikkati çeken Bozdoğan, şunları söyledi: “31 Mayıs’a kadar yüz yüze eğitimin mümkün olmayacağını düşündüğümüzde özellikle yoksul ailelerin uzaktan eğitim erişimi olmamasından kaynaklı YKS’nin yeniden haziran ayına alınması çok büyük bir eşitsizlik yaratacak. Varlıklı ailelerin çocukları evde uzaktan eğitime erişebiliyor, ek ders ve özel ders aldıklarını da biliyoruz. Hatta sokağa çıkma yasaklarının olmadığı günlerde evlere giden öğretmenlerin olduğunu biliyoruz. Eşitlik açısından sınavın erken alınması büyük sorun oluşturur.”

    CHP: SINAV ÖNE ÇEKİLMESİN

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınavın 25-26 Temmuz’a ertelenmesi kararının makul olduğuna dikkat çekti. Ancak özellikle son günlerde bu tarihin ekonomik nedenlerle yeniden öne alınacağına yönelik söylentilerin öğrencileri kötü etkilediğini belirten Gökçen “Bu sınavda tüm geleceğinin belirleneceğini düşünen gençler arasında her yıl daha da fazla kişi bütün bir yılını kaybetmeyi göze alarak yaşamını sınava göre programlıyor. Sınavın tekrar öne çekileceğine yönelik söylentilere bir an önce son verilerek sınavın 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı açıklanmalı ve milyonlarca kişinin hayatını etkileyebilecek bir rezalet önlenmelidir” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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