02 Mayıs 2020 22:41
Bitlis'te çıkan çatışmada 2 jandarma yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun yaşamını yitirdiğini, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.
ARŞİV | Fotoğraf: DHA
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun yaşamını yitirdiğini, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında çatışma çıktığı ifade edildi. .
Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun yaşamını yitirdiği, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.
Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. (BİTLİS)
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