Diyarbakır'da karantina sürecinde 50 çocuk istismara uğradı
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin paylaştığı verilere göre kentte karantina sürecinde 50 çocuğa karşı cinsel suç işlendi.
Fotoğraf: Evrensel
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezinin paylaştığı verilere göre kentte karantina sürecinde 50 çocuğa karşı cinsel suç işlendi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, kentte çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda mağdur çocuk için yapılan avukat görevlendirmesine dair son 5 yıllık verileri paylaştı.
Paylaşılan bu verilere göre, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart ila 29 Nisan 2020 tarihleri arasında kentte 50 çocuk cinsel istismara uğradı.
Çocuğa karşı cinsel istismar vakalarına dair 10 Mart ile 29 Nisan tarihlerine bakıldığında 2016’da 34, 2017’de 71, 2018’de 130, 2019’da 142, 2020’de ise 50 mağdur çocuğa avukat ataması yapıldı. Rapora göre, kentte 2020’nin ilk 4 ayında ise 179 çocuk cinsel istismara uğradı. (Diyarbakır/MA)