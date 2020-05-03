Camdan bakan çocuk başına isabet eden kurşunla öldü, 14 kişi adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de Suriye uyruklu kız çocuğu camdan bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde meydana gelmiş, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup silahlı çatışmaya girmişti. Bu sırada pencereden bakan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Esenyurt ve Bahçelievler'de 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde olayla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alındı. Yine yapılan baskınlarda 3 tabanca ve olayda kullanılan iki araçta ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğine getirilen 14 şüpheli buradaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

"SANKİ HİÇ ÇOCUKLAR YOKMUŞ GİBİ..."

Küçük kızın abisi Beşar Muhammed Korbalı ,"Ben öbür camdan baktım. Orada bir kişi duruyordu elinde silah vardı. Küfür ederek ateş açtı. Sanki hiç çocuklar yokmuş gibi. Tam iftar zamanında. İki, üç otomobil geçerken ateş açtı. Parkta da dört, beş kişi vardı." dedi.

BABA: PENCEREYE YAKLAŞIR YAKLAŞMAZ GERİYE DÜŞTÜ

Baba Mohamad Korbalı ise, "Biz evimizde oturuyorduk sesi duyunca çıktık. Bizim kız yemek hazırlarken pencereye geldi. Pencereye yaklaşır yaklaşmaz geriye düştü. Ağabeyleri yanında bağırmaya başladı. Öteki odadan geldik baktık ki kız kanlar içinde. Kurşun alnından girmiş arkadan çıkmış. Aşağıya indirdik hastaneye götürdük." diye konuştu.

KIZININ HAYATINI KAYBETTİĞİ CAMDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan anne Hatice Muhammed kızının hayatını kaybettiği camdan bakarak gözyaşı döktü. (İstanbul/DHA)