Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 3 bin 336'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından " 30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

36 bin 318 test yapıldı,

1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

78 kişi hayatını kaybetti,

4 bin 451 kişi iyileşti.

Öte yandan;

Toplam test sayısı 1 milyon 111 bin 366,

Toplam vaka sayısı 124 bin 375,

Toplam can kaybı 3 bin 336,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1445,

Toplam entübe hasta sayısı 778,

Toplam iyileşen hasta sayısı 58 bin 259 oldu. (HABER MERKEZİ)

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

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