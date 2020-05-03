02 Mayıs 2020 18:54
23 ülkede Kovid-19’a yakalanan 55 gazeteci hayatını kaybetti
Sivil toplum örgütü PEC, Mart 2020’den bu yana 23 ülkede 55 gazetecinin koronavirüsten kaynaklı yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fotoğraf: MA
Birleşmiş Milletler (BM) özel danışma statüsüne sahip Cenevre merkezli sivil toplum örgütü Press Emblem Campaign (PEC), Mart 2020'den bu yana 23 ülkede 55 gazetecinin koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Medya çalışanlarının salgın zamanlarında özellikle risk altında olduğuna dikkat çeken PEC, gazetecilerin bilgi akışının devamını sağlamak için hastaneleri ziyaret ettiğini, hasta, doktor, siyasetçi, ekonomist ve bilim insanlarıyla sürekli röportajlar yaptığını belirterek, gazeteciler için önlem alınmasını gerektiğini vurguladı. (MA)
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