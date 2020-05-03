Danimarka'da bir kişi radikal dinci terör saldırısı yapacağı gerekçesiyle tutuklandı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da "radikal dinci amaçlı terör eylemleri" gerçekleştirme hazırlığında olduğu öne sürülen 23 yaşındaki bir kişi tutuklandı.

Danimarka İstihbarat Teşkilatı (PET) Operasyon Şefi Flemming Drejer ve Kopenhag Emniyet Müdürü Jorgen Bergen Skov, düzenledikleri basın toplantısında her iki örgütün birlikte düzenledikleri operasyonda "İslamcı motivli terör saldırısı hazırlığında" olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu kişi, saldırı gerçekleştirmek için silah ve mühimmat temin etmeye çalışmakla suçlanıyor. Ekstrabladet gazetesine göre polis, gözaltına alınan kişinin herhangi bir örgütle ilişkisi olmadığını ve saldırıları tek başına planladığı görüşünde. PET'in Operasyon Şefi Flemming Drejer, “Bizim değerlendirmemiz bu kişinin radikal İslam’dan etkilendiği ve tek başına bir veya birkaç saldırı planladığı şeklinde” dedi. Ancak silahları nereden ve nasıl temin etmeye çalıştığı, eylemleri nerelerde gerçekleştirmek istediğine dair bilgi vermedi.

Adalet Bakanı Nick Hekkerup, Danimarka TV2'ye söz konusu kişinin radikal dincilerden esinlendiğini ve terör eylemleri gerçekleşme hazırlığında olduğunu, büyük bir olasılıkla sivil halkı ve polisleri hedef alacağını söyledi.

MAHKEME KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILDI

Savcı Marie Petersen, 23 yaşındaki şüpheliyi "terör saldırıları" hazırlığı yapmakta suçladı ve terör suçundan tutuklanmasını talep etti. Daha sonra duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı. Danimarka medyasında yer alan bilgilere göre 23 yaşındaki şüpheli, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Mahkeme, söz konusu kişinin 4 hafta süreyle tutuklanmasını kararlaştırdı. Danimarka Polisi, geçtiğimiz yılın aralık ayında ülkenin değişik yerleşim birimlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör saldırısı gerçekleştirmek için silah ve mühümmat temin etmeye çalıştıkları suçlamasıyla 20 kişiyi gözaltına almıştı. Polis, 23 yaşındaki gencin daha önce tutuklananlarla ilişkisi olmadığını açıkladı.

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