Akdeniz'de ardı ardına 6.4, 4.4 ve 5.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de merkez üssü Datça'ya yakın olan ardı ardına 3 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 15.51 sularında Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 325.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.

Saat 16.45 sularında ise 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla Datça'ya 322.8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 9.6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

AFAD'ın Twitter hesabından, saat 15.51'de Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

(HABER MERKEZİ)

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