Bu yıl beşincisi düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. “Lillipütyen” başlıklı dosyasıyla Sultan Gülsün’ün şiir ödülüne değer görülürken; Hıdır Murat Doğan’ın “Biraz Ormanda Saklanacağım” dosyasına öykü ödülü verildi.

ŞİİR ÖDÜLÜ SULTAN GÜLSÜN’E

Şiir ödülünün gerekçeli kararında “Sultan Gülsün ‘Lillipütyen’ adını verdiği özgünlüğü arayan isyankâr dosyasında, kendine ait bir dize kurgusu ve dil arayışıyla, imgelere ve kitaplara sığdıramadığı etik yoklama huzursuzluğuyla, normları, ardından ne yapacağını düşünmeksizin yıkma çabasıyla A. Hicri İzgören, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç’ten oluşan seçici kurulu etkiledi.” ifadeleri yer aldı. Seçici Kurul Özel Ödülü ise “özenli dizeleri ve renkli imgelemiyle” dikkat çektiği belirtilen “Porselen Güvercin” dosyasıyla Emre Şahinler’e gitti.

ÖYKÜ ÖDÜLÜ HIDIR MURAT DOĞAN’A

Öykü ödülü ise Hıdır Murat Doğan’ın, “Biraz Ormanda Saklanacağım” başlıklı dosyasına verildi. Ödülün gerekçeli kararında “Sade ve fazlalıktan uzak anlatım dilini, çağımız insanının içinde taşıdığı boşluğu, karanlığı, ‘renksiz, yapay ve eğreti olmamışlığı’ anlatmakta ustaca kullanabilmiş, ‘durup fırtınanın dinmesini bekleyen’ insanın hissettiği tek başınalığı ve zamansızlığı öykülerinde başarıyla işleyebilmiş olması itibariyle, Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Sibel Öz ve Ahmet Tulgar’dan oluşan jüri tarafından birincilik ödülüne değer görüldü.” ifadeleri yer aldı. Jüri Özel Ödülü ise “Korkuluk” adlı dosyasıyla Gülizar Aytekin ve “Kaldığı Yerden” adlı dosyasıyla Okan Alay’a verildi.

ÖDÜL TÖRENİ 1 EYLÜL’DE

Yarışmayı düzenleyen Gıda İş ve Manos Kitap temsilcileri, her yıl Sennur Sezer’in doğum günü 12 Haziran’da yapılan ödül töreninin bu yıl Covid 19 salgını nedeniyle 1 Eylül Dünya Barış Günü yapılmak üzere ertelendiğini bildirdi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Sennur Sezer'e sevgi ve özlemle: Sevdadır geceyi kısaltan