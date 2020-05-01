Dersim Belediyesi'nin 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla indirildi

Dersim Belediyesi'nin şehir merkezine astığı 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla polisler tarafından gece saatlerinde indirildi. Pankartta bir çok dilde dilde "Yaşasın 1 Mayıs" ve "Emeğimizin, irademizin, yaşamımızın, gasbedilmesine karşı; söz, yetki, karar hakkımıza sahip çıkalım." yazıyordu.

Belediyeden görüştüğümüz bir yetkili şunları kaydetti: "Güvenlik şube amiri gün içerisinde belediyeyi arayarak valiliğin talimatıyla pankartın sökülmesi gerektiğini bildirdi. Gerekçe olarak da pankartın asılı olduğu yerin pankart yeri olmadığını iddia ediyorlar. Bizden yer altı çarşısındaki yere pankartı asmamızı istediler. Biz daha önce, oraya bir çok vesileyle pankart asıldığını ve buna dair daha önce hiç bir bildirimde bulunulmadığını belirttik. Bu yaklaşımı keyfi bir durum olarak değerlendiriyor ve 1 Mayıs'a yönelik tahammülsüzlük olarak görüyoruz." (Dersim/EVRENSEL)

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