EMEP Esenyurt’ta 1 Mayıs’ı kutladı: Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı kutlayalım

Emek Partisi Esenyurt İlçe Örgütü, Tabela Meydanında 1 Mayıs kutlaması yaptı. İşçi ve emekçilerin katılım gösterdiği kutlamada konuşan EMEP Esenyurt İlçe Başkanı Murat Doğan, işçileri emekçileri 1 Mayıs’ta bulundukarı her yerden evlerinin balkonlarından çalıştıkları fabrikalardan 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırdı.

İŞÇİLER SALGIN TEHLİKESİYLE BAŞ BAŞA KALDI

Salgın nedeniyle insanların evlerine kapandığı bir dönemde işçi ve emekçilerin çalışmaya zorlandığını söyleyen Doğan, “Bu süreçte işçilerin çalışma saatlerini düzenlemeyenler, ücretli izin vermeyenler, işçilere çalış diyenler, 1 Mayıs’ta işçilere evlerinizde kalın diyorlar” diyerek 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini eleştirdi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde halka en az asgari ücret tutarı kadar destek sağlanabileceğini bu şekilde işçi sınıfının da virüsten korunabileceğini söyleyen Murat Doğan, “Fakat yangından mal kaçırır gibi üretimi ve sermaye sahiplerini düşünen hükümet, fabrikalara tıkarak, sağlıksız şekilde çalıştırarak işçileri salgın tehlikesiyle yalnız bıraktı” dedi.

Emek Partisi olarak işçilerin bu salgın sürecinde evlerinde kalması gerektiğini ifade ettiklerini söyleyen Murat Doğan “İşçiler, işten atmayı önleme bahanesiyle uydurulan 3 ay ücretsiz izne çıkarılmamalıdır. İşçi izne çıkarılıyorsa bu izin ücretli olmalıdır” dedi.

1 MAYIS’I YİNE MARŞLARLA KUTLAYALIM

Salgın nedeniyle bu yıl 1 Mayısta alan kutlaması yapılamadığını hatırlatan Doğan, “Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı yine marşlarla kutlamalıyız. Yarın saat 21.00’de balkonlarda marşlar eşliğinde 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayalım” diyerek işçilere emekçilere çağrı yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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