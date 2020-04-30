Salgın gerekçesiyle işçi kıyımları sürüyor: Volvo 1300 çalışanının atacak

Murat KUSEYRİ

Stockholm

“Korona krizinden daha güçlü çıkmak” istediğini ileri süren İsveç otomotiv devi Volvo Cars, İsveç’teki fabrika ve tesislerindeki bin 300 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

İsveç Devlet Radyosu (Sr) Ekot Haber Servisine yazılı bir açıklama gönderen Volvo Cars’ın Genel Müdürü Håkan Samuelsson, işten atılmaların Göteborg ve Skövde’de gerçekleşeceğini ve ayrıca 300 danışmanın da işine son verileceğini söyledi.

İşten atılmaların koronavirüs ve otomotiv sektörünün yaşadığı değişimden kaynaklandığını ve geleceğin elektrikli otomobiller ve sürücüsüz araçlarda olduğunu belirtti.

Korona krizinin başlangıçta tahmin ettiklerinden daha fazla ekonomiyi etkilediğini söyleyen Samuelsson, “Bir kaç ay sonra piyasaya sürülecek olan aynı ürünlerin müşteriler tarafından isteneceğini bekleyemeyiz” dedi.

İşten atılmalardan üretimde çalışanların etkilenmeyeceğini ve şirketin İsveç’teki fabrikalarına milyonlarca kronluk yatırım yapacağını söyledi.

Volvo Cars’da çalışan memurların üyesi olduğu Unionen Federasyonu’nun Şube Başkanı Jörgen Olsson, alınan işten atma kararının şirket ve çalışanlar için üzücü ve kaygı verici olduğunu belirtti.

Şirket ile sendika arasında görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını söyleyen Olsson, “Müzakereler sırasında mümkün olduğu kadar daha fazla iş arkadaşımızın işten atılmasını engellemeyi umuyoruz” dedi.

Volvo Cars’ın 24 bini İsveç’te olmak üzere 40 bin civarında çalışanı bulunuyor. Şirket geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kârlarını bir önceki yıl aynı döneme kıyasla 4,5 milyar krondan 5,3 milyar krona yükseltmişti. Geliri de 73 miyar korondan 79,2 milyar krona çıkmıştı.

Korona epidemisinin yaygınlaşması şirketi olumsuz etkiledi. Mart ayında araba satışları 2019 yılının mart ayına kıyasla yüzde 31,2 oranında azaldı. Araç satışları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranına geriliyerek 132 bine düştü.