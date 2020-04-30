Avcılar Belediye işçileri şantiyede 1 Mayıs kutladı
İstanbul Avcılar'da Belediye-İş üyesi işçiler, iş yerinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.
30 Nisan 2020 23:05
İstanbul Avcılar'da belediye işçileri şantiyede 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu bileşeni olan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şubesinin düzenlediği kutlamada konuşan Şube Başkanı Erol Özdemir işçilerin 1 Mayısı'nı kutladı. (İstanbul/EVRENSEL)
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İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları
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