Balıkesir Demokrasi Platformu, kent meydanında 1 Mayıs açıklaması yaptı

Balıkesir Demokrasi Platformu, Alihihikmet Paşa Meydanı'nda 1 Mayıs'la ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı ve Balıkesir Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Abdurrahman Bulut okudu. (Balıkesir/EVRENSEL)

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