Balıkesir Demokrasi Platformu, kent meydanında 1 Mayıs açıklaması yaptı
Balıkesir Demokrasi Platformu, Alihihikmet Paşa Meydanı'nda 1 Mayıs'la ilgili basın açıklaması yaptı.
30 Nisan 2020 23:01
Balıkesir Demokrasi Platformu, Alihihikmet Paşa Meydanı'nda 1 Mayıs'la ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Sen Şube Başkanı ve Balıkesir Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Abdurrahman Bulut okudu. (Balıkesir/EVRENSEL)
Antalya'da 1 Mayıs: Sermayeyi değil halk egemenliğini esas alan bir yönetim
Adana’da 1 Mayıs öncesi uçurtma uçurmak yasaklandı
EMEP’ten Ankara'da 1 Mayıs'ı kutlaması: Yaşam mücadelesi için örgütlenmeliyiz
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları
Denizli'de Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs kutladı
Reklam