Koronavirüs karantinası nedeniyle 28 bin 284 kişi yurtlarda gözlem altında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine gönderildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtların, salgın ile mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 29 bin 284 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor” dedi. Kasapoğlu, 34 bin 452 vatandaşın karantina sürecini tamamlayarak evlerine gönderildiğini söyledi. (Ankara/DHA)

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