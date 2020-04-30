Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, 1 Mayıs’ı kutladı. Dernek önünde bir araya gelen kadınlar marşlarla, sloganlarla taleplerini yükseltti.

Derneği kendi elleriyle hazırladıkları dövizlerle donatan kadınlar, 1 Mayıs marşını hep birlikte söyleyerek 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Kadınlar adına açıklamayı yapan Seda Sönmez, kadınların adaletli bir yaşam talebini paylaştı. Sönmez şöyle konuştu: “Şiddetsiz, sömürüsüz, eşit bir yaşam istiyoruz. Biz kadınlar ülkeyi dikensiz gül bahçesine çevirmeyi amaçlarken adaletsizliklerinin ardı arkası kesilmiyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler olarak taleplerimizi haykırıp dayanışmayı büyütmeliyiz. Devlet asıl, bizlere destek amaçlı paketleri açıklamalı, ama mücadele etmeden olmayacak. İnfaz düzenlemesinin yine kadınlar ve çocuklar ödüyor. İnfaz düzenlemesiyle kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş kişiler salınıyor. Bunun bedelini yine kadınlar ve çocuklar ödüyor. Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam istiyoruz. İşçilerin sağlıgı, hak ve ücretleri korunmalı. Zorunlu hizmet dışındaki işler durdurulmalı. Koronavirüsten önce kıt kanaat geçiniyorduk. Şimdi bu virüs yüzünden açlık sınırının altında olan bizler, derinden etkilenir olduk.”

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