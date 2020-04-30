Antalya'da 1 Mayıs: Sermayeyi değil halk egemenliğini esas alan bir yönetim

Yeliz TEKE

Antalya

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs'ı Attalos Meydanı'nda kutladı. Kutlama yağmur altında ve fiziki mesafeye uyarak gerçekleştirildi. Kutlamada "Yaşasın 1 Mayıs Alanlardayız", "Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Yaşasın, İş, Ekmek, Özgürlük, Mücadelemiz" sloganları atıldı.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını okuyan Nursel Şahin, 2020 1 Mayıs'ında her yıl olduğu gibi umutlarla, bilinçle ve dayanışmayla bir arada olduklarını vurgulayarak "Kapitalist sistem insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor" dedi.

Toplumları hastalığa, dünyayı ekonomik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe, ayrımcılığa mahkum eden bu düzenin Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yük olduğunu belirten Şahin, "Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demekrosiden barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermayeyi değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1'in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız" diye konuştu.

2020 1 Mayıs'ının kırılma anında olduğunu ifade eden Şahin, "Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesine bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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