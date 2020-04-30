Mersin’de kadına şiddet | Boşanmak isteyen eşini tornavidayla ağır yaraladı

Mersin'de boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden 42 yaşındaki Hakan G. parkta yatarken yakalandı.

Olay, 28 Nisan Salı gecesi meydana geldi. Poliste, hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp suçlarından kaydı bulunan Hakan G, boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G’ye saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan Emel G. ağır yaralanırken, Hakan G, kaçtı.

Komşuların çağırdığı ambulansla Emel G, hastaneye kaldırıldı.

Hakan G, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emel G’yi ölümle tehdit etti.

PARKTA YAKALANDI

Polisler, Hakan G'yi 29 Nisan gecesi bir parkta yatarken yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (Mersin/DHA)

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