30 Nisan 2020 19:50

Türk İş Ege Bölge: Sosyal devletin yeniden inşası zamanıdır

Türk İş Ege Bölge ve İzmir'de örgütlü sendika başkanları temsilcilik binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Türk İş Ege Bölge ve bağlı sendika başkanları 1 Mayıs'ı kutladı.

Fotoğraf: Türk İş Ege Bölge

İzmir’de Gündoğdu Meydanında 1 Mayıs kutlamasının yasaklanmasının ardından temcilcilik düzeyinde açıklamalar sürüyor. Türk iş Ege Bölge temsilciliği de binalarında basın açıklaması düzenlerken, açıklamayı ise Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım okudu.

“Bizlerle birlikte tüm dünyada hak arayanların çıktığı meydanlar bugün sessiz kaldı ama halkımızın temel mal ve hizmetlerini karşılamak için işyerlerinde işçiler olarak çalışmaya devam ediyoruz” diyen Yıldırım, daha önce yaşanmamış anlara tanıklık edildiğini söyledi. Olağanüstü bir dönemin etkilerini ve sonuçlarını gördüklerini ifade eden Yıldırım, “ Koronavirüs salgını ile dünya değişiyor. Şimdi sosyal devleti yeniden inşa etmenin zamanıdır. Şimdi işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, emeklinin, işsizin yani toplumun geniş kesimlerinin taleplerinin karşılanması zamanıdır” dedi.

Salgın sürecinde ve sonrasında atılması gereken birçok adımın bulunduğunu söyleyen Yıldırım, “Ekonomik ve sosyal politikaların öncelikli amacı refahın adaletli dağılımı olmalıdır. Ücretli çalışanların yaşama ve iş şartları iyileştirilmelidir. Vergide adalet sağlanmalıdır. İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır. Stratejik sektörler ve Sosyal Güvenlik eğitim, sağlık gibi hizmetler kamu tarafından yerine getirilmelidir. İşsizlik sigortası fonu kuruluş amacına uygun kullanılmalıdır. Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı, esnek çalışmaya dönük değişiklikler gündeme getirilmemelidir” şeklinde taleplerini dile getirdi.

YATSAN İŞÇİLERİ 1 MAYIS'I KUTLADI

Teksif Sendikası İzmir Şubesi ise Torbalı'da bulunan Yatsan fabrikasında işçiler ile 1 Mayıs kutladı. Basın açıklamasını okuyan Teksif İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, "Şimdi yaşadıklarımız önümzüdeki dönemde dünaya çapında yaşanabilecek kapsamlı toplumsal gönüşümlerin zemini olmalıdır. Bu dönemin farkında hala varmayanlar var. Aslında Kovid-19 biz işçilerin uzun süreden beri söylediği ve eğer düzeltilmez ise tüm insalığı felakete sürekleyebilecek bir gerçeğin anlaşılması sağladı. Bizler işçi hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldı bu dünyanın yaşanabilir adil bir dünya olamdığını söyledik" diyerek  mücadele çağrısı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

Teksif İzmir Şube yatsan fabrikasında 1 Mayıs'ı kutladı

Teksif İzmir Şube yatsan fabrikasında 1 Mayıs'ı kutladı. I
Fotoğraf: Teksif İzmir Şube

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

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EGE HABERLERİ
Türk İş Ege Bölge: Sosyal devletin yeniden inşası zamanıdır

Türk İş Ege Bölge: Sosyal devletin yeniden inşası zamanıdır

Türk İş Ege Bölge ve İzmir'de örgütlü sendika başkanları temsilcilik binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

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