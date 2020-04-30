EMEP’ten Ankara'da 1 Mayıs'ı kutlaması: Yaşam mücadelesi için örgütlenmeliyiz

Emek Partisi Mamak ve Sincan'da düzenlediği basın açıklamalarıyla 1 Mayıs'ı kutladı. EMEP Mamak İlçe Başkanı Seyfi Gündoğan, işçilerin salgında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında bile zorunlu olmayan işlerde çalıştırıldığına dikkat çekerek "Bir kez daha gördük ki dünyanın bütün işçilerinin yaşam mücadelesi için kapitalistlere karşı örgütlenerek devam etmek zorunda" dedi.

Emek Partisi Mamak İlçe Örgütü, General Zeki Doğan ve Tuzluçayır mahallelerinde 1 Mayıs'ı kutladı. "Yaşasın 1 mayıs" "İş, ekmek, özgürlük" "Yaşasın devrim ve sosyalizm" sloganlarının atıldığın eylemin ardından parti binasında 1 Mayıs marşları çalındı. Açıkalamada konuşan EMEP Mamak İlçe Başkanı Seyfi Gündoğan, "Bu sene 1 Mayıs’a Koronavirüsün etkisi altında giriyoruz. Her gün binlerce insan bu hastalığa yakalanıyor ve hayatını kaybediyor. Bir yandan salgın yayılırken diğer yandan çarkın devam etmesi gerektiğini söyleyenler, işçileri çalışmaya zorluyorlar" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİLE İŞÇİLER ÇALIŞTIRILIYOR

Milyonlarca işçinin işyerlerinde; yan yana, doğru düzgün bir önlem alınmaksızın çalışmaya devam ettiğini ifade eden Gündoğan, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile fabrikalara özel izinler çıkarılarak işçilerin çalıştırıldığı kaydetti. Salgın daha ağır sonuçlar doğurmadan; acilen temel ihtiyaçların üretildiği yerler dışında bütün fabrikalarda üretimin durdurulması çağrısı yapan Gündoğan, çalışmak zorunda olan yerlerde de işçilerin sağlığı için gerekli bütün koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

İŞTEN ATMALAR YASAKLANMALI

Bu süreçte bazı işçilerin ücretsiz izne mahkum edildiğine dikkat çeken Gündoğan, "Zaten kıt kanaat geçinen emekçiler haftalardır ücretlerini alamıyor. İşsizlik fonunu yağmalayanlar, ücretsiz izin desteği adı altında günlük 39 lirayı lütuf diye sunuyorlar. Bu koşullarda geçimimizi sağlamamız beklenemez. İşten atmalar yasaklanmalı; herkese ücretli izin hakkı verilmelidir. İşçi ve emekçilerin, yoksulların elektrik, su, doğal gaz borçları silinmelidir" dedi.

KADINA ŞİDDETE KARŞI ÖNLEMLER ALINMALI

Öte yandan “Evde kal” çağrılarının ardından kadına yönelik şiddetin arttığını ifade eden Gündoğan, kadınların korunmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını, İstanbul sözleşmesinin devreye konulmasını istedi.

Genç işsizlik rekor üstüne rekor kırarken, diğer yandan 20 yaşın altındakilerin işyerlerinde çalıştırılıdığını, meslek lisesi öğrencilerinin maske ve dezenfektan üretiminde ucuz işgücü olarak kullanıldığını belirten Gündoğan, öğrencilere yönelik uzaktan eğitimin ise fiyaskoya dönüştüğünü söyledi.

SALGIN SADECE SAVAŞ POLİTİKALARINI ETKİLEMEDİ

Salgının etkilemediği nadir şeylerden birisinin savaş politikaları olduğunu ifade eden Gündoğan, yayılmacı politikalar nedeniyle uzun zamandır Suriye, Libya gibi ülkelerde yapılan operasyonlara neredeyse hiç ara verilmediğini dile getirdi. Savaş politikalarından vazgeçilsmesi ve operasyonların durdurulmasını isteyen Gündoğdu, savaş politikaları nedeniyle büyük insanlık dramları ile karşı karşıya bırakılan mültecilerin de mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

'YAŞAM MÜCADELESİ İÇİN KAPİTALİSTLERE KARŞI ÖRGÜTLENMEK ZORUNDAYIZ'

Kâr hırsı ile yanıp tutuşan kapitalistlerin dünyanın her yerinde işçi ve emekçileri çalışmaya zorlayarak onları ölüme terk ettiğini belirten Gündoğan, "İşçilerin mücadelesi ile bu ülkelerin kapitalistleri işyerlerinde bazı önlemleri almak zorunda kaldı. Bir kez daha gördük ki dünyanın bütün işçilerinin yaşam mücadelesi kapitalistlere karşı örgütlenerek devam etmek zorunda" diye konuştu.

SİNCAN'DA DA 1 MAYIS KUTLANDI

Sincan'da ise Emek Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği MYK Üyesi Bayram Özkan ve Eğitim Sen Ankara 4 No'lu Şube Üyelerinin katılımıyla Sincan Tren İstasyonu önünde 1 Mayıs kutlandı. Patronların salgın koşullarında işçileri çalıştırmaya devam etmesine tepki gösterilen açıklamada, sömürüye karşı sosyalizm dövizleri açıldı. Basın açıklamasında en ön plana çıkan talep salgın nedeniyle işçilere ücretli izin verilmesi oldu. (Ankara/EVRENSEL)

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