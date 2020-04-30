30 Nisan 2020 19:24

Malatya'da Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı

Malatya’da Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs'ı kutladı: "İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret..."

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Malatya’da Emek ve Demokrasi Güçleri Emeksiz Üst Kavşağında bir araya gelerek 1 Mayıs’ı kutladı. Salgın nedeniyle sadece kurum temsilcilerinin katıldığı açıklamada SES Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Sakine Doğan ortak açıklamayı yaptı.

    "Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle kısacası emeğimizle üretenler… 2020 1 Mayısı’nda her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya haklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan işsizlikler, yoksulluklar dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor” dedi.

    Doğan, açıklamasının devamında emekçiler olarak taleplerini dile getirdi:

    1. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız.
    2. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.
    3. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 2020 1 Mayısı’nda tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz" dedi.

    (Malatya/EVRENSEL)

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