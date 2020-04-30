Kayseri’de 1 Mayıs Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı

Kayseri Emek ve Demokrasi Bileşenleri, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü Cumhuriyet Meydanı’nda kutladı. Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı ve yöneticileri, SES Kayseri Şube Başkanı, DİSK Emekli Sen Üyeleri, Eğit-Der Kayseri Şube Başkanı, CHP Kayseri İl Başkanı, Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi, EMEP Kayseri İl Başkanı ve yöneticileri ile Emek Gençliği temsilcilerinin yanı sıra Kayseri Kadın Dayanışma Derneği yöneticisinin katıldığı kutlamada “Salgına karşı ücretli izin”, “Yaşasın 1 Mayıs, alanlardayız”, “Yaşasın 1 Mayıs, işçi bayramı” sloganları atıldı.

BAŞKA BİR DÜNYA VE ÜLKE MÜMKÜN

Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına açıklamayı Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal okudu. Kayseri’deki salgın sürecinde iş cinayetinde yaşamını yitiren inşaat işçisini anarak sözlerine başlayan Ünsal, ölümlere karşı salgın süresince işçilere ücretli izin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Başka bir dünya ve ülke mümkün” diyen Ünsal, “Özelleştirmelere, kamusal hizmetlerin sermaye için piyasalaştırılmasına ve güvencesiz ve ucuz emek politikalarına son verilsin. Barış içinde savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma talebiyle yaşasın 1 Mayıs” dedi.

Salgın döneminde çocuk istismarının meşrulaştırılmak istenmesine de tepki gösteren Ünsal, tüm emekçileri 1 Mayıs günü saat 21.00’da balkonlara ve camlara çıkılarak yapılacak kutlamalara katılmaya çağırdı. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Ahmet Akarsu/Evrensel

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