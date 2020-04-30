Almanya’da 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldı

Almanya’da kısa çalışmaya başvuran şirketlerin sayısı 751 bine çıktı. Federal Çalışma Ajansı (BA), 26 Nisan gününe kadar 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldığını açıkladı. “Savaş sonrasının en ağır resesyonuna giriyoruz” denilen açıklamada, işsiz sayılarının da hızla arttığı bildirildi. Bazı iktisatçılar işsizliğin her ay 250-300 bin arası yükselmesini bekliyorlar.

Almanya’da kısa çalışmaya başvuran şirketlerin sayısı hızla artıyor. Federal Çalışma Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, perşembe günü (30 Nisan) düzenlediği basın toplantısında, “Korona pandemisi Almanya’yı savaş sonrasında en derin resesyonuna götürüyor” dedi. Geleneksel olarak Nisan aylarında istihdamın arttığına dikkat çeken Scheele, “Uzun aradan sonra ilk kez Nisan ayında işsizlik ve eksik istihdamda artış yaşandı” dedi.

İŞ PİYASASINDA ÇÖKÜŞ

Kısa çalışma için başvuran şirketlerin sayısında ülke tarihinde görülmemiş bir düzeye çıkıldığını bildiren Scheele, “Ve işgücü talebinde bulunan şirketlerin sayısında ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşandı” dedi.

Geçtiğimiz pazar gününe (26 Nisan) kadar kısa çalışma için başvuran şirkete sayısının 751 bini aştığını söyleyen Scheele, “Toplamında 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldı. Bunlar sadece başvuru, yani niyet bildirimi. Bunların ne kadarının gerçekleşeceğini şimdiden söyleyemeyiz” dedi.

2008/09 krizine atıfta bulunan Scheele, “O dönemki başvurular 3,3 milyon işçiyi kapsıyordu ve yıl ortalamasında 1,44 milyon işçi gerçekten kısa çalışmaya çıkmıştı. Bu kez kaç işçinin kısa çalışmaya çıkacağını ancak 8 hafta sonra kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.

Almanya’da toplam istihdam 45 milyon dolayındayken sosyal sigorta zorunluluğu altında çalışanların sayısı ise 33 milyon civarında. Böylece sosyal sigortalı çalışanların yaklaşık üçte biri için kısa çalışma başvurusunda bulunuldu.

İşsiz sayısının bir önceki yılın aynı dönemine 415 bin arttığını söyleyen Scheele, “ürkütücü olan işsiz sayısının bir ay öncesine göre 308 bin artması” dedi. Scheele’in verdiği bilgiye göre işsiz sayısı nisan ayında yüzde 13 artarak 2,644 milyona çıktı.

Allianz sigortasının baş iktisatçısı Katharina Utermöhl Bild gazetesine verdiği demeçte, “Tahminlerimize göre yılın ilk yarısı bitinceye kadar işsizlerin sayısının her ay 250 bin ila 300 bin arası yükselmesini bekliyoruz. Böylece 2008/09 krizinin tüm rekor verileri çok çok gerilerde kalacak” dedi.

“ABD’NİN DURUMU DAHA KÖTÜ”

Almanya’nın çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “İkinci Dünya Savaşı sonrasının en derin krizindeyiz. Ama buna karşın milyonlarca işyerini koruyoruz” dedi. Kısa Çalışma Yasası’nı geçici olarak değiştirerek piyasadaki gelişmelere reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Heil, “ABD’de bakın, onların durumu çok daha kötü. Kısa bir süre içinde 26 milyon işsiz kaldı. Bizde tüm işyerlerini kesinlik koruyabiliriz diye güvence veremiyoruz ama milyonların istihdamda kalması için uğraşıyoruz. Her işyeri için mücadele ediyoruz” dedi.

Değişik branşlarda kısa çalışmaya çıkanların sayısının çok farklı olduğunu söyleyen Heil, “Gastronomi ve otelcilik işkolunda bu oran yüzde 93, otomotiv sanayisinde yüzde 68. Kısa çalışmada artış sürekli böyle mi olur henüz bilmiyoruz. Çalışma Ajansının kasasında 26 milyar avro öz kaynağı var. Bu yıl sonuna kadar yeter mi, federal hükümet olarak ek bütçe vermemiz gerekecek mi bilmiyoruz. Ama gerektiğinde bunu da yapacağız” dedi.

DGB: SETİN SAĞLAM KALMASI GEREKİYOR

Alman Sendikalar Birliği DGB Yönetim Kurulu üyesi Annelie Buntenbach yaptığı açıklamada, “Eğer kısa çalışma yasası değiştirilmeseydi işsizlik çok daha yüksek olacaktı. Kısa çalışma işsizliğe karşı oluşturulmuş bir settir. Şimdi asıl görevimiz bu setin sağlam kalmasını sağlamaktır” dedi. “Kısa çalışma parası özellikle düşük ücretli işlerde çalışanların işine pek yaramıyor. Hükümetin bu konuda önlemler alması gerekiyor. Kısa çalışma parasının kapsamının genişletilmesi gerekiyor” diye konuşan Buntenbach, “Hiç kimse açıkta kalmayacak deniliyorsa bu kesimin de düşünülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DARALMA YÜZDE 6.3 OLACAK

Federal Hükümet konjonktür tahminini aşağı çekti ve daralmanın en derin noktasının nisan ayında olacağını bildirdi.

Ocak sonunda 2020 yılı için tahminlerini açıklayan Federal Hükümet, yıl genelinde ekonominin yüzde 1,1 büyümesini bekliyordu. Federal Maliye Bakanı Peter Altmaier, değişik piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerken, “Alman ekonomisi tüm olumsuz gelişmelere karşı güçlü bir konumda” görüşünü savunuyordu.

Ancak gelinen yerde hükümet 2020 yılı tahminini ikinci kez düzeltmek zorunda kaldı. İlk düzeltmede yüzde 6 bir gerileme bekleyen hükümet şimdi bu tahminini yüzde 6,3 olarak düzeltti. “Son krizden daha derin bir krize girdiğimiz konusunda şüpheler yok” denilen açıklamada, “Resesyonun nisan ayında en derin noktasına ulaşmış olacak” denildi.

Hükümetin ülkede birçok iktisatçıdan daha iyimser olduğunu belirten Altmaier, “Biz ekonominin ‘V’ senaryosu yaşamasını bekliyoruz. Keskin düşüş ama yine benzer bir hızda büyüme” dedi. Ülkenin önde gelen ekonomi araştırma enstitülerinden bazıları ekonominin ‘U’ senaryosuyla karşı karşıya olduğunu açıklamışlardı. Buna göre düşüş keskin ve uzun olacak, yeniden kalkınma dönemi de uzun sürecek. İfO enstitüsü en kötü ihtimalde ülke ekonomisini yüzde 20 dolayında daralabileceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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