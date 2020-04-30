Denizli'de KESK Denizli Şubeler Platformu'nun çağrısı ile Çınar Meydanı'nda temsili katılım ile 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamaya KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Eğitim - İş, Tes-İş, Belediye-İş, Büro-İş, Denizli Barosu, siyasi parti ve derneklerden temsilciler katıldı.

Emek ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenler için yapılan saygı duruşu ile başlayan 1 Mayıs kutlamasında 1 Mayıs Kutlama Komitesi adına Selçuk Göçer konuştu. Göçer, iktidarın gerekli tedbirleri almayarak 'çarklar dönsün' diyerek fabrikalarda, inşaatlarda binlerce işçiyi 'ya salgından ya açlıktan ölüm' seçenekleri ile baş başa bıraktığını ifade etti. Binlerce emekçinin kovid-19'a yakalandığını hatırlatan Göçer; "Bizler; krizlere, salgınlara yol açan bu politikaların devam ettirilmesine geçit vermeyeceğiz. Özelleştirmelere, kamusal hizmetlerin sermaye için karlı alanlar olarak piyasalaştırılmasına, güvencesizliğe, taşeron çalışmaya, esnek çalışmaya, doğanın talan edilmesine, nükleer santrallere, hayvanların/bitkilerin doğal yaşam alanlarının katledilmesine karşı mücadeleyi çok daha güçlü şekilde yükselteceğiz" diye konuştu.

İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için savaşsız sömürüsüz bir dünyada yaşama taleplerinin 1 Mayıs'ta bir kez daha haykırıldığını ifade eden Göçer; "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü işyerlerimizde, sembolik de olsa alanlarda, Taksim Meydanı'nda sendikalarımızda, evlerimizde, balkonlarımızda 1 Mayıs Marşımızı hep birlikte söyleyelim. Baharın coşkusuyla, güzel günler göreceğimizin inancıyla pankartlarımızı sallayalım, sloganlarımızı haykıralım" çağrısı yaptı.

Kutlama 1 Mayıs Marşı ve sloganlarla sona erdi. (Deniz/EVRENSEL)

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