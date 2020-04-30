DTK VE DBP: İnfaz yasanın toplumsal ve adil olması mümkün değil

DTK ve DBP, Mecliste kabul edilen infaz yasasıyla ilgili açıklama yaptı. DTK il binasında düzenlenen açıklamada yasanın toplumsal ve adil olmasının mümkün olmadığı belirtilerek topluma zarar veren kişilerin salındığı ifade edildi. Açıklamayı DTK Eş Başkanlık Divanı Üyesi Musa Farisoğulları okudu.

İnfaz yasa tasarısının adaletsiz ve gereksiz bir hamaset ile yasalaştığını söyleyen Farisoğulları, "Bu yasa ile Bahçeli'nin sadık dostu mafya lideri Alaattin Çakıcı ve bir sürü suç işleyen kişi serbest kaldı. Çakıcı ve topluma zarar vermiş binlerce kişiyi salıveren bu yasanın toplumsal ve adil bir yasa olması mümkün değildir" dedi.

"VERİLER CEZAVLERİNDE ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Hasta tutukluların, kadınların, gazetecilerin cezaevlerinde bırakıldığını belirten Farisoğulları, "Önlem alınması gereken alanlardan birinin cezaevleri olduğuna dair birçok kez dikkat çektik. Ancak tutuklulara maskeler, el dezenfekteleri dağıtılmıyor. Korona belirtisi göstermesine rağmen kimi tutuklular hastanelere götürülmüyor. Konya E Tipi Cezaevi'nde 55 tutuklu ve hükümlünün testinin pozitif çıkması korkunç bir durumdur. Adalet Bakanlığı tarafından art arda açıklanan önlemlerin pandemi karşısında yetersiz kaldığı gün gibi ortadadır. Cezaevlerinde test yapılmalıdır. İmralı Hapishanesi de dahil olmak üzere cezaevlerinde gerekli incelemelerde bulunulmalıdır" diye konuştu.

"KÜRT HALKI TALEPLERİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL"

Türkiye için hiçbir salgın tehdidinin milliyetçi, çeteci ve mafyatik klikleri yeniden canlandırmak kadar tehlikeli olamayacağını söyleyen Farisoğulları, "İnfaz yasası ile Kürtlerin ötekileştirilmesi bir kez daha yasalaşmıştır. Cezaevleri üzerinden yeniden devreye koyduğumuz Kürt düşmanlığından vazgeçin. Bu kavgayı sürdürenler tarihin çöplüğüne gittiler ama Kürt halkı burada. Özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet ve çözüm talebinden bir kez bile vazgeçmiş değildir" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Ayrımcı infaz düzenlemesi AYM gündeminde