30 Nisan 2020 17:41

Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor

Hükümet sistemini eleştirdiği için darbecilikle suçlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor.

Fotoğraf: Cemil Seval/DHA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, hükümet sistemine dair yapmış olduğu açıklamalar ile MHP Lideri Bahçeli’nin LGBTİ +’ları hedef alan sözlerini eleştirmesi üzerine Cumhur ittifakı tarafından hedef gösterildi, tehdit edildi. Özel “Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız” diyerek kendini tehdit edenlere cevap verdi. 

    İktidar temsilcileri; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in “Hükümet sistemi eriyor” şeklindeki basın açıklamaları üzerine Özel’i hedef aldı. Peş peşe yapılan açıklamalarda Özel darbecilikle suçlandı. Özgür Özel bir kez daha kameralar karşısına geçerek, “Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız” dedi ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un trolleri harekete geçirerek algı operasyonu yaptığını savundu. 

    HEDEF ALINDI

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel’in eleştirileri üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı’mızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez” paylaşımı yaptı. 

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in devlette liyakat üzerine yaptığı konuşmayı paylaşarak, “Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz” ifadelerini kullandı. 

    AKP’li bu isimlerin paylaşımlarının yanı sıra binlerce hesaptan aynı anda Özel’i hedef gösteren tweetler atıldı.

    ÖZEL’DEN SERT CEVAP

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Altına tekrar imzamı atıyorum, aynen de tekrarlıyorum. Saray rejiminin sonu geliyor. Bir santim eğilenin, bir adım geri gidenin, bir kelime eksik söyleyenin canı çıksın, namerttir. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu anketlerde eriyorsunuz ya, ondan çıldırdınız. Bütün mesele bu” dedi.

    Özel, "Millet can derdindeyken, ülkede Fahrettin Altun’un mangal keyfi için kanunun arkasından dolandığı, suç üstü yakalanınca vakıflarla o gün kontrat yaptığı, Kuzguncuk’ta bir arsayı aylık 250 TL’ye kiraladığı konuşuluyor. Ve şimdi Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet gazetesinin 4 değerli basın emekçisi bu haberden  dolayı ifade veriyor. Bu haber terör kapsamında sorgulanıyor. Haberin doğruluğu Altun tarafından da kabul edildi. Bugün gazetecilik yargılanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Biz iktidar olduğumuzda Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında duracak, evine beş maaş girmeye devam edecek, öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fahrettin Altun kendi gündemini bastırmak için öyle şeyler söyledi ki... Haber ne? Mangal, çardak. Çivi bile çakamayacağın Kuzguncuk’taki bölgede.  Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız, darbecilere teslim olmayız. Bir adım geri gidenin canı çıksın, sizden korkan sizden beter olsun. Yine kutuplaşma, anketlerde eriyorsunuz ya ondan çıldırdınız. Bütün mesele o. İsmet Büyükataman beni tehdit edebilir, Özgür Özel korkar ama CHP grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Beni tehdit edersin Özgür Özel korkar belki ama savaşla kurulmuş bir partinin başkan vekili korkmaz" dedi. 

    MHP’NİN DE HEDEFİNDE

    CHP’li Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında aynı zamanda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirmişti.  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma hutbesinde LGBTİ’lere yönelik açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosuna “Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir” demişti. CHP’li Özel de Bahçeli’nin söz konusu açıklamasına “Bu cümle Sivas Katliamı’nın azmettiricilerinin sloganı” sözleriyle yanıt vermişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel’i şu sözlerle tehdit etti: “Genel Başkan’ımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir. Haddini bil! Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir!” dedi. (HABER MERKEZİ)

    CHP'li Özgür Özel: İnfaz düzenlemesi AKP içinde de tartışmalı

    CHP'li Özgür Özel: İnfaz düzenlemesi AKP içinde de tartışmalı

    CHP’li Özel'den Fahrettin Altun tepkisi: Kuzguncuk'ta kanuna aykırı işlem yapılıyor

    CHP’li Özel'den Fahrettin Altun tepkisi: Kuzguncuk'ta kanuna aykırı işlem yapılıyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya'da yeni bir sayfa açılırken

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yol-yöntem bulunur; 1 Mayıs işçilerindir!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Farklı 1 Mayıs

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Meydanda kaç kişiyiz?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Koronavirüs salgınında mahpuslar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Normalleşme, risk ve hiçlik!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı
    Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı

    Yeni Şafak gazetesi, “Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor” başlıklı haberiyle belediyeyi ve Ayhan Bilgen'i hedef aldı. HDP tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa’da 1 Mayıs açıklaması
    Bursa’da 1 Mayıs açıklaması

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını salgını gerekçe göstererek iptal etti. Bileşenler açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği önünde yaptı.

    13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk
    13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk

    Polisin silah kullanma yetkisini genişleten PVSK’de 2007 yılında yapılan değişiklikten bu yana en son Suriyeli 18 yaşındaki Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle bugüne kadar 403 kişi yaşamını yitirdi.

    Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor
    Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor

    Hükümet sistemini eleştirdiği için darbecilikle suçlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor.

    Halit Çelenk ödülü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dan mektup
    Halit Çelenk ödülü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dan mektup

    Halit Çelenk Hukuk Ödülünü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, cezaevinden ödüle dair mesajlarını paylaştı.

    Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi
    Cumhuriyet, Fahrettin Altun'un kaçak yapısını haberleştirdiği için ifade verdi

    Cumhuriyet çalışanları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İBB tarafından yıkılmasına dair haber nedeniyle ifade verdi.

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı.

    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz
    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

    İzmir’de pek çok işyerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürürken sağlık emekçileri de hastanelerinde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı.

    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı
    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

    Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu adına 1 Mayıs açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "İşyerlerimizde balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim" dedi.

    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı
    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

    Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı
    İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı

    İzmir Valiliği Emek Demokrasi güçlerinin 1 Mayıs kutlama talebini salgın gerekçesiyle reddederken EMEP İzmir İl örgütünün afişlerini de toplattı.

    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor
    İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

    İzmir'de pek çok ilçede farklı iş kollarında çalışan emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamaya devam ediyor.