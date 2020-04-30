Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, hükümet sistemine dair yapmış olduğu açıklamalar ile MHP Lideri Bahçeli’nin LGBTİ +’ları hedef alan sözlerini eleştirmesi üzerine Cumhur ittifakı tarafından hedef gösterildi, tehdit edildi. Özel “Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız” diyerek kendini tehdit edenlere cevap verdi.

İktidar temsilcileri; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in “Hükümet sistemi eriyor” şeklindeki basın açıklamaları üzerine Özel’i hedef aldı. Peş peşe yapılan açıklamalarda Özel darbecilikle suçlandı. Özgür Özel bir kez daha kameralar karşısına geçerek, “Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız” dedi ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un trolleri harekete geçirerek algı operasyonu yaptığını savundu.

HEDEF ALINDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel’in eleştirileri üzerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başarısını hazmedemeyip halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı’mızın ve hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez” paylaşımı yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in devlette liyakat üzerine yaptığı konuşmayı paylaşarak, “Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz” ifadelerini kullandı.

AKP’li bu isimlerin paylaşımlarının yanı sıra binlerce hesaptan aynı anda Özel’i hedef gösteren tweetler atıldı.

ÖZEL’DEN SERT CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Altına tekrar imzamı atıyorum, aynen de tekrarlıyorum. Saray rejiminin sonu geliyor. Bir santim eğilenin, bir adım geri gidenin, bir kelime eksik söyleyenin canı çıksın, namerttir. Sizden korkan sizden beter olsun. Bu anketlerde eriyorsunuz ya, ondan çıldırdınız. Bütün mesele bu” dedi.

Özel, "Millet can derdindeyken, ülkede Fahrettin Altun’un mangal keyfi için kanunun arkasından dolandığı, suç üstü yakalanınca vakıflarla o gün kontrat yaptığı, Kuzguncuk’ta bir arsayı aylık 250 TL’ye kiraladığı konuşuluyor. Ve şimdi Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet gazetesinin 4 değerli basın emekçisi bu haberden dolayı ifade veriyor. Bu haber terör kapsamında sorgulanıyor. Haberin doğruluğu Altun tarafından da kabul edildi. Bugün gazetecilik yargılanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Biz iktidar olduğumuzda Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında duracak, evine beş maaş girmeye devam edecek, öyle mi olacak sanıyorsunuz? Fahrettin Altun kendi gündemini bastırmak için öyle şeyler söyledi ki... Haber ne? Mangal, çardak. Çivi bile çakamayacağın Kuzguncuk’taki bölgede. Darbe kimden gelirse gelsin karşıyız, darbecilere teslim olmayız. Bir adım geri gidenin canı çıksın, sizden korkan sizden beter olsun. Yine kutuplaşma, anketlerde eriyorsunuz ya ondan çıldırdınız. Bütün mesele o. İsmet Büyükataman beni tehdit edebilir, Özgür Özel korkar ama CHP grup başkan vekili korkmaz kardeşim. Beni tehdit edersin Özgür Özel korkar belki ama savaşla kurulmuş bir partinin başkan vekili korkmaz" dedi.

MHP’NİN DE HEDEFİNDE

CHP’li Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında aynı zamanda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma hutbesinde LGBTİ’lere yönelik açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosuna “Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir” demişti. CHP’li Özel de Bahçeli’nin söz konusu açıklamasına “Bu cümle Sivas Katliamı’nın azmettiricilerinin sloganı” sözleriyle yanıt vermişti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel’i şu sözlerle tehdit etti: “Genel Başkan’ımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir. Haddini bil! Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir!” dedi. (HABER MERKEZİ)

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