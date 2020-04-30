Halit Çelenk ödülü alan gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dan mektup

Bu yıl 6.'sı yapılan Halit Çelenk Hukuk Ödülü, Odatv Gene Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun yazdığı “Metastaz” kitabına verildi.

Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu olan “Metastaz” isimli kitaba verdi. Metastaz, FETÖ operasyonları sonrasında devlete yerleşen tarikatları ve FETÖ Borsası iddialarını konu alıyor.

Gazetecilik faaliyetleri sebebiyle cezaevinde tutuklu bulunan Pehlivan ve Terkoğlu ödüle dair cezaevinden mesaj yayımladı.

Barış Terkoğlu'nun mesajı şöyle:

"Sevgili dostlar;

Böyle anlamlı bir ödülü aldığımız için çok sevinçliyiz. Keşke dışarıda kucaklaşarak hem Halit Çelenk’i hem de Türkiye’de adalet mücadelesini konuşabilseydik. Ancak hürriyet için verilen mücadele bu ödülün haberini hapishanede almamızın neden oldu. Her şerde bir hayır vardır zira Halit Çelenk’in kendisi eminim ki denizlerden, kırlardan, Arnavut kaldırımlı sokaklardan daha çok hapishaneleri tanıyordu. Onun adına verilen ödülü belki de hapishanede almanın tarihsel bir anlamı vardır. Hepinize teşekkür ederiz. Hürriyet ve adalet günlerinde buluşmak üzere."

Fotoğraf: Barış Terkoğlu'nun mektubu

Barış Pehlivan'ın mesajı şöyle:

"Uzun yıllar önceydi

Denizlerin idam edilişinin belgeselini yapmak için, Halit Çelenk’i evinde ziyaret etmiştim. Üç fidanla birlikte halkın da darağacına asılışını gözlerimiz dolu okumuştuk.

Ve şimdi

Fidanlar adil bir gelecekte yaşasın diye yazdığımız Metastaz’la Halit Çelenk adına verilen hukuk ödülüne layık görüldüğümüzü bir hukuksuzluğun esir aldığı yerde öğrendim.

Bu ödül hem kalemimize büyük bir sorumluluk kattı hem de hukuk mücadelemize güç verdi.

Layık gören ödül jürisine çok teşekkür ederim."

Fotoğraf: Barış Pehlivan'ın mektubu

"İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" iddiasıyla tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılıç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in avukatları infaz düzenlemesi ve salgın nedeniyle müvekkillerinin tahliyesini talep etmiş, tahliye başvuruları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmişti.

ÖZEL ÖDÜL "DUYMAK ZORUNDASINIZ:10 EKİM KATLİAMI DAVASI" KİTABINA VERİLDİ

Halit Çelenk Seçici Kurulu Özel Ödülü ise Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut ve Fulya Alikoç'un hazırladığı "Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası" kitabına verildi. 10 Ekim Ankara Katliamı Davası'nı inceleyen kitap, Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi'nin iki IŞİD'li canlı bomba tarafından kana bulanmasından, davanın karar gününe kadar olan gelişmeleri mercek altına alıyor. (MEDYA SERVİSİ)

"Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü

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