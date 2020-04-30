İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkiye'de ilk 1 Mayıs'ın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında temsili 1 mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

“Faşizme karşı omuz omuza", “Her yer 1 Mayıs alanlardayız", “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarının atıldığı açıklamada, İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz konuştu.

Obuz, “Ortak hastalığımız kapitalizm! İnsanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış” diyerek başladığı konuşmasına sadece sermayenin bu akıl dışı düzeninin çarkları dönsün diye üretimin devam ettiğini söyleyerek devam etti.

“BU DÜZENİ EMEKTEN YANA DEĞİŞTİREBİLİRİZ”

Yeni bir toplumsal düzen istediklerini dile getiren Obuz, “Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz” dedi.

Obuz son olarak “İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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