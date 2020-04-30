Mersin'de 1 Mayıs açıklamasına 'sınır'

Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması düzenlemek isteyen Emek ve Demokrasi Platformu, sayı sınırı engeli ile karşılaştı.

Polis tarafından, yalnızca 10 kişinin açıklama yapılacak alana girmesine izin verileceği bildirilince, sendika ve parti üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginliğin ardından isimleri daha önce bildirilen 10 kişi açıklamanın yapılacağı alana geçerek, basın açıklamasını gerçekleştirdi. Alana alınmayan yurttaşlar ise geride durarak, sınır engelini sloganlarla protesto etti.

"BİZ BUGÜN BURADA AÇIKLAMAMIZI ÇOK SINIRLI BIR ŞEKİLDE YAPIYORUZ"

Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklamasını yapan Kemal Göksoy, "Cumhuriyet Meydanı yıllardır 1 Mayıs’ın kutlandığı alandır. Biz bugün burada hükümetin sınırlamalarıyla birlikte açıklamamızı, çok sınırlı bir şekilde yapıyoruz. Açıklama alanına alınmayan kurum temsilcisi arkadaşlarımız var. Biz insanların yasaklara boğdurulmasını gerçekten anlamış değiliz" dedi.

"Bugün görüyoruz ki, asıl mümkün olmayan, asıl akıl dışı olan bu düzendir" diyerek konuşmasını sürdüren Göksoy, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor, öyle ise biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız.” (Mersin/EVRENSEL)

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